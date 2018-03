Lewis Hamilton comienza marcando el terreno, Ferrari al acecho

Lewis Hamilton (Mercedes AMG) superó este sábado 24 de marzo de 2018 con autoridad a sus rivales en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Australia, marcando el terreno al inicio de Mundial, con sus rivales de Ferrari al acecho.

Esta ‘pole’ número 73 de la carrera del cuádruple campeón del mundo británico, siete de ellas en Australia, le permitirá ocupar la primera línea en la salida el domingo, por delante del finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari). La segunda línea estará formada por Vettel y por el holandés Max Verstappen (Red Bull).



Cuando restaban pocos segundos para el final de la Q3, Hamilton realizó su mejor vuelta (1 minuto 21 segundos 164 milésimas), lo que le permitió aventajar en 664 milésimas a Räikkönen.



Hamilton confirmó así que las cualidades de su monoplaza y las suyas propias no han perdido vigor desde el final de la pasada temporada, y que el 2018 volverá a deparar un emocionante duelo entre los dos cuádruples campeones del mundo, Hamilton y Vettel.



El piloto británico nacido en Stevenage se mostró eufórico y un tanto desafiante en la rueda de prensa posterior a la fase de clasificación.

El piloto británico Mercedes Hamilton (centro) reacciona junto al piloto alemán de Ferrari Sebastian Vettel (izq.) y el piloto finlandés de Ferrari Kimi Raikkonen durante una conferencia de prensa después de la sesión de calificación de Fórmula Uno en Melbourne el 24 de marzo de 2018, por delante del australiano de Fórmula Uno Gran Premio. AFP

“Para borrar tu sonrisa”



Hamilton desmintió la existencia de “un botón mágico” para que su motor carbure tan bien en las calificaciones.



Vettel le preguntó entonces irónicamente qué le había impedido darlo todo antes del final de las calificaciones, a lo que Hamilton respondió sonriente; “Esperaba a la Q3 para borrar la sonrisa de tu rostro”.



Pero el británico no debería olvidar que el año pasado, en el que también logró la pole, la victoria se inclinó en Melbourne hacia Vettel.



Sin embargo, no todo fue negativo en la ‘Scuderia’, ya que se mostró superior a los Red Bull.

Bottas accidentado

El piloto de Fórmula 1, Valtteri Bottas, de Mercedes AMG GP se estrella durante la sesión de calificación para el Gran Premio de Fórmula Uno 2018 de Australia en el circuito Albert Park de Melbourne, Australia, el 24 de marzo de 2018. (Fórmula Uno). EFE



“Las cosas estarán más apretadas en la carrera”, se esperanzó Vettel aunque con rostro serio.



Räikkönen, que ya el viernes fue más rápido que el alemán, también ofreció una imagen de optimismo, aunque “ obviamente la diferencia de tiempo es bastante grande”.



El taciturno piloto finlandés, de 38 años, no sube a lo más alto del podio desde su victoria en Albert Park en 2013.



Los dos monoplazas de Maranello no tendrán en principio que pelear con el segundo Mercedes AMG, de Valtteri Bottas. El otro finlandés de la parrilla impactó contra el muro al inicio de la Q3.



Trabajo extra para sus mecánicos, que tendrán que recomponer el alerón trasero, las ruedas de la derecha, y la suspensión delantera derecha.



Otro motivo de alegría para Ferrari es que los Haas del danés Kevin Magnussen y del francés Romain Grosjean, motorizados por Ferrari, saldrán respectivamente del quinto y del sexto puesto, ya que el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) sufrió una sanción de tres puestos en la parrilla por no haber respetado la bandera roja el viernes.



El español Carlos Sainz (Toro Rosso) saldrá en quinta línea (noveno), y Fernando Alonso (McLaren) lo hará detrás de él (undécimo).



El mexicano Sergio Pérez (Force India) partirá desde la séptima fila de la parrilla.