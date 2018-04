Ferrari toma ventaja tras primera jornada de ensayos libres del GP de Bahrein

El finlandés Kimi Räikkönen marcó el mejor crono en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, seguido por su compañero alemán en Ferrari Sebastian Vettel, lo que coloca a la escudería italiana con ventaja con respecto a su máximo rival Mercedes.

En el circuito de Sakhir (5,412 km) en Manama, el veterano Räikkönen, de 38 años, completó una mejor vuelta con un tiempo de 1:29.817, superando a Vettel, ganador de la primera carrera del año en Australia, por solo 11 milésimas.



Ferrari, no obstante, fue multada con 5 000 euros (USD 6 138,84 al cambio actual) después de que Räikkönen saliese de ‘boxes’ con una rueda mal fijada al final de la sesión vespertina.



El finlandés podría haber sufrido alguna penalización en la parrilla de salida, aunque los comisarios estimaron que “el equipo actuó de manera apropiada”.



El otro finlandés de la parrilla Valtteri Bottas (Mercedes) fue tercero a más de medio segundo de su compatriota (563 milésimas) , aunque debería haber sido superado por su compañero Lewis Hamilton si el británico, actual campeón del mundo, no hubiese sido molestado por el danés Kevin Magnussen (Haas) en la última curva de su vuelta más rápida.



Hamilton solo pudo ser cuarto, a 655 milésimas.



El holandés Max Verstappen (Red Bull), que no pudo disputar la primera tanda de libres por un problema eléctrico, fue quinto a casi un segundo, por delante de su compañero Daniel Ricciardo, que había marcado el mejor tiempo en la primera sesión de libres.



Los españoles Fernando Alonso (McLaren-Renault) y Carlos Sainz Jr. (Renault) acabaron noveno y duodécimo respectivamente, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Force India-Mercedes) fue 14º.