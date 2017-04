El finlandés Valtteri Bottas de Mercedes AMG ganó el Gran Premio de Rusia

El piloto finlandés Valtteri Bottas logró su primera victoria en Fórmula 1 el domingo 30 de abril de 2017, en el Gran Premio de Rusia, en su cuarta carrera con los colores de Mercedes y la victoria 81 desde que debutara en la máxima categoría en 2013.

Tras salir desde la tercera posición, Bottas ganó por delante de los dos Ferrari, el del alemán Sebastian Vettel, que partió desde la pole position, y el de su compatriota Kimi Räikkönen. "He necesitado un poco de tiempo", bromeó Bottas, de 27 años, tras superar la meta por delante de Vettel en un final de infarto.



Su compañero en Mercedes, el británico Lewis Hamilton, desacertado todo el fin de semana, finalizó fuera del podio (cuarto).



La carrera estuvo brevemente neutralizada entre la segunda y la cuarta vuelta tras un choque entre el británico Jolyon Palmer (Renault) y el francés Romain Grosjean (Haas). Ambos pilotos abandonaron sus monoplazas sin problemas.

El piloto británico de Fórmula 1, Jolyon Palmer, de Renault (izq.) y el piloto francés de Fórmula Uno, Romain Grosjean, de Haas F1 Team (der.), en el circuito de Sochi, en Sochi, Rusia, tras un accidente durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Rusia el 30 de abril de 2017. (Fórmula Uno, Rusia) EFE

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda) no tomó la salida al no poder completar la vuelta de formación por un problema de potencia en su motor.



Con su auto detenido, Alonso se bajó y caminó por el circuito ruso sin nadie alrededor.



Es la primera vez que el campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault no toma la salida en una carrera desde el Gran Premio de Estados Unidos en 2005.