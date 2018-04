Bahréin traerá la luz a la Fórmula 1

Después de que la primera carrera de la temporada se decidiera por un error de cálculo de la escudería Mercedes AMG, el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin servirá para conocer cuál es la diferencia real entre los bólidos de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

El británico perdió el Gran Premio de Australia por un fallo de estrategia que fue aprovechado a las mil maravillas por su rival alemán, que se llevó la victoria. Pero todo podría ser muy diferente en el circuito de Sakhir, después de que Vettel admitiera este jueves 5 de abril que su Ferrari aún tiene muchísimo que mejorar si quiere competir con Mercedes por el título.



“Tenemos suficientes personas inteligentes como para darnos cuenta de que aún no somos lo suficientemente rápidos”, señaló el

piloto de 30 años en una rueda de prensa. “El auto tiene potencial, pero tenemos que avanzar en su desarrollo de forma rápida”.



“No sé qué podemos esperar de Bahréin”, opinó por su

parte Hamilton, defensor del título, sobre la carrera que se celebrará por la noche y con luz artificial. “Lo que sí puedo decir es que no será sencillo para nosotros”. “Todavía es muy pronto para hacer un diagnóstico de la temporada, pero yo he visto a Ferrari mejor de lo que esperaba”, agregó el británico, que según indicó hoy no tiene prisa por estampar la firma en su nuevo contrato.



El acuerdo para que continúe en Mercedes más allá de esta temporada existe, pero Hamilton quiere conocer bien cuáles son los planes de los nuevos dueños de la Fórmula 1. “Será el contrato más importante de mi carrera, no me quiero dejar llevar”, comentó

Hamilton en Bahréin. “Quiero tener todas las informaciones antes de tomar una decisión”.

El cuádruple campeón del mundo perdió la carrera de Melbourne, en la que acabó segundo, por un error informático en la aplicación con la que se calculan los tiempos de entrada en boxes.



“Localizamos el error y nos hemos asegurado que no nos vuelva a ocurrir en el futuro. Esos momentos dolorosos son las experiencias de las que uno aprende de verdad”, señaló el responsable de Mercedes, Toto Wolff. “Nos recordó que la Fórmula 1 es la serie de carreras más difícil del mundo, donde cualquier error se penaliza. Dolió dejarse todos esos puntos, especialmente porque teníamos el ritmo para ganar”.



A pesar de ese fallo, Hamilton abandonó Australia con buenas sensaciones porque demostró que Mercedes sigue siendo el rival a batir por todos. El desierto de Sakhir plantea nuevos retos para los pilotos y los equipos, ya que dos de las tres sesiones de entrenamiento son durante el día, en horas de mucho calor, mientras que la clasificación y la carrera se celebran por la noche, con unas temperaturas bastante más frescas. “Eso complicará mucho la puesta a punto del coche”, señaló Wolff.



Hamilton cuenta con dos victorias en Sakhir, mientras que Vettel ganó en tres ocasiones, incluida la de la última temporada. Ese triunfo del alemán en 2017 puso fin a tres años de dominio de Mercedes en Bahréin.