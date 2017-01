Excampeón Patronelli advierte que al Dakar 2017 'le falta desierto'

El argentino Marcos Patronelli, tricampeón del Dakar en cuatriciclos, cuestionó el recorrido de la edición 2017 del rally más extremo del mundo, al advertir que le faltarán dos de sus históricas características: el desierto y el recorrido a campo traviesa.

"No lo paro de decir: quiero que Perú y Chile se sumen de nuevo al recorrido del Dakar. Considero que a esta edición le falta desierto porque la altura no es una carrera. El Dakar es una competencia de navegación a campo traviesa", declaró Patronelli, que decidió no correr en la novena edición del rally en tierras sudamericanas.



El desierto de Atacama animó varias ediciones del Dakar desde que abandonó África por amenazas terroristas. Pero Chile, por segundo año consecutivo, decidió no participar en el rally en 2017, pese a que los organizadores se habían ilusionado con recuperar el desafiante desierto para su carrera.

A cambio, el director deportivo del Dakar, el español Marc Coma, buscó sumar dificultades y condiciones extremas en el diseño de la ruta a través de, por ejemplo, extensos recorridos a grandes alturas, como las seis jornadas que los pilotos deberán conducir a más de 3 500 metros sobre el nivel del mar en el altiplano boliviano.



"Las dificultades de este Dakar estarán en la altura y, especialmente, la navegación ya que cambió el sistema y no se podrán utilizar los sistemas de localización del GPS. La clave de tener un buen resultado será ser muy parejo porque el 80 por ciento del recorrido serán caminos", señaló el ganador del Dakar en 2010, 2013 y 2016.



Entre los candidatos de Patronelli a ganar este año en cuatriciclos, o quads, estarán Rafal Sonik, Josef Machacek, Ignacio Casale, Pablo Copetti y Sergei Karyakin. Marcos y su hermano Alejandro Patronelli fueron dos de los principales protagonistas argentinos del Dakar desde la llegada del rally a la región.



"El Dakar lo seguiremos desde nuestra fábrica de acoplados en (la localidad bonaerense de) Las Flores ya que esta vez no la cerramos en enero y seguiremos trabajando. Obviamente, correr esta carrera es algo que extrañaré muchísimo", expresó el piloto. El Dakar comenzó hoy en Paraguay y recorrerá casi 9 000 kilómetros por Bolivia y Argentina hasta su llegada el 14 de enero en Buenos Aires.