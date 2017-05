Dreer rindió cuentas a sus compañeros por sus polémicas declaraciones 

La práctica de Emelec en el complejo de los Samanes comenzó con una hora de retraso, la mañana de hoy 2 de mayo del 2017. Los jugadores se reunieron a la interna del polideportivo, para conversar sobre los últimos resultados que obtuvo el equipo, en el campeonato nacional y la Copa Libertadores.

El portero Esteban Dreer fue quien encabezó la plática, según se pudo conocer. Él es uno de los líderes de la plantilla y quien públicamente mostró su malestar por los últimos empates ante Delfín y la derrota ante River Plate, en los minutos finales de los partidos.



“Necesitamos jugadores de experiencia, tenemos muchos pibes y no sabemos manejar estas situaciones, me voy muy triste y con mucha vergüenza”, había dicho el portero después del empate 1-1 ante Delfín, el pasado 30 de abril.



El empate molestó a los jugadores, hinchas y también al presidente Nassib Neme. En las tomas de televisión, se ve como el directivo levantó los brazos en señal de desaprobación, cuando Roberto Ordóñez anotó el empate para los manabitas.



Luego de eso el portero aclaró sus palabras en una entrevista para radio Huancavilca. “Cuando yo digo que me da vergüenza lo digo por nosotros, hay un estadio lleno y nos empatan de esa forma. No estoy diciendo que me da vergüenza por mis compañeros”, dijo.



A pesar de eso, el portero tuvo que encarar a sus compañeros y rendir cuentas de sus declaraciones, en el complejo de Samanes. Él se reunió con los demás jugadores y conversaron por espacio de una hora.



Según Dreer, su intención no es dividir al grupo, sino que el equipo asuma la responsabilidad por los últimos resultados. “Tenemos que poner la cara”, dijo. Sin embargo, los jugadores no hablaron con los periodistas que asistieron al complejo



Los azules son segundos en el campeonato nacional, con 24 puntos, detrás del Delfín. En la Copa Libertadores ocupan la tercera casilla y su continuidad se complica, debido a las dos derrotas que acumulan.



Emelec tendrá libre esta semana, debido a que difirió el Clásico del Astillero ante Barcelona SC, que debía jugarse el domingo 7 de mayo. Su próximo juego será el 10 de mayo ante River Plate, en Buenos Aires.