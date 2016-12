Esteban Dreer: ‘Argentina es un país con profesionalismo puro, en Ecuador eso no pasa’

El guardameta de la Selección ecuatoriana y Emelec, Esteban Dreer, fue entrevistado por el medio El Eco de Argentina, este 29 de diciembre del 2016. Dentro de su entrevista el arquero argentino nacionalizado ecuatoriano recordó sus inicios en el fútbol, también habló sobre las diferencias entre los jugadores de su país natal y los ecuatorianos. Pero se mostró muy agradecido con Ecuador por ser el país “que le dio la posibilidad de trascender”.

“El jugador ecuatoriano está al mejor nivel de Sudamérica” sentenció Dreer, pero aseguró que a los ecuatorianos les hace falta la mentalidad del argentino. Para el portero, el fútbol de su país natal tiene un “profesionalismo puro” y es más competitivo. “(En Argentina) si un jugador afloja, tiene varios detrás suyo para ocupar el lugar. En Ecuador, eso no pasa. Los jugadores tienen mayor permanencia en los equipos, justamente por la falta de una competencia fuerte”, aseveró.



Como un punto para resaltar en el juego de los ecuatorianos destacó su técnica, velocidad y potencia. Además dejó en claro que mantiene una buena relación con sus compañeros en la Selección ecuatoriana, en especial con Antonio Valencia, que juega en el Manchester United de Inglaterra, y Felipe Caicedo, que milita en el Espanyol de España.



Dreer llegó al país en 2009 para defender el arco de Deportivo Cuenca, recuerda que antes de llegar al equipo ‘austral’ estuvo sin equipo, después de un paso por FBK Kaunas de Lituania – club con el que jugó la Liga de Campeones y la copa de la UEFA –. Cuando la gente del equipo cuencano se fijó en él le dijeron que no tenían dinero, pero esto no le importó “yo quería jugar, iba: ‘regalado’”, así llegó al país.



Estuvo tres años defendiendo la valla de Deportivo Cuenca y luego paso a Emelec. Con el equipo ‘eléctrico’ consiguió lo que estuvo buscando desde el inicio de su carrera, “trascender”. En su paso por el plantel azul ha logrado tres campeonatos, en 2013, 2014 y 2015; también fue subcampeón en dos ocasiones: 2012 y 2016. Además, fue convocado para ser el arquero de la Selección ecuatoriana, debutó con la ‘Tri’ el 17 de noviembre del 2015 en la victoria ante Venezuela 3 a 1 en condición de visitante.