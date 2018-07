Las estatuas de Paolo Guerrero y de Ricardo Gareca reciben críticas 

LEA TAMBIÉN

La estrella de la selección de Perú Paolo Guerrero y el técnico argentino Ricardo Gareca, artífices del regreso de la Blanquirroja a una Copa del Mundo después de 36 años, tienen desde hoy en Lima dos estatuas en su honor criticadas por su coste y discutible parecido.

Ambas esculturas, hechas a tamaño real y de color dorado, son una iniciativa de la Municipalidad de San Miguel, cuyo alcalde, Eduardo Bless, las inaugura en el parque Argentina de ese distrito costero de la capital peruana, en mitad del debate suscitado entre sus vecinos y en redes sociales, donde las tildan de innecesarias.



Su precio, de unos 20 000 soles (unos USD 6 000), levantó suspicacias sobre la gestión de recursos públicos de las autoridades locales del país y motivó una divertida discusión en redes sobre si la figura de Gareca se parece más a John Lennon o Iggy Pop y la de Guerrero más a Gerald Oropeza, presunto narcotraficante popular en el país.



"La Municipalidad de San Miguel le pide al mundo entero que se ría de nosotros. Y eso que fuimos eliminados en primera ronda", criticó el escritor peruano Diego Trelles ante las primeras imágenes de las estatuas, filtradas en redes sociales esta semana.

​



"Es una obra innecesaria. Todo lo que se ha gastado aquí tranquilamente lo pudo haber gastado con los bomberos", señaló Julia Alegre, una vecina del distrito, quien en diálogo con Efe agregó que su desacuerdo responde también a que ni Guerrero ni Gareca son vecinos del distrito.



"Ellos no son vecinos de este distrito, tenemos a la señora Tina, que vende dulces y todos los años expone en (la feria gastronómica) Mistura. Tenemos a Nicole Cueva, que es de la selección nacional de hockey que ha ganado no sé cuántas medallas", apuntó.



No obstante, hay también otros vecinos que ven la obra con agrado, como Antonio Vásquez, de 75 años, quien aseguró que "el parque por fin luce remozado, con juegos y minigimnasio".



Para Vásquez el homenaje a Guerrero y Gareca es merecido, así no vivan en el distrito. "Es el homenaje del Perú a quienes llevaron a Perú al Mundial luego de 36 años", agregó antes de asegurar que es contradictorio que por un lado el país quiera mantener a Gareca al frente de la selección y por el otro se critique esta obra.



La FIFA se sumó también este jueves a la ola de comentarios y, junto a una imagen de las estatuas, señaló que "después de liderar la selección peruana en su primera Copa Mundial desde 1982, el entrenador Ricardo Gareca y el capitán Paolo Guerrero han sido inmortalizados con una estatua en Lima".



El municipio distrital aseveró esta semana que la construcción de ambas estatuas ha sido posible gracias a una inversión público-privado.



"Más allá de un gasto, creemos que es algo inspirador, que nos permite contar una historia", explicó el gerente de Recreación y Deporte de la Municipalidad de San Miguel, Carlos Pino, al canal de televisión Latina.