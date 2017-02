Estadio Monumental fue suspendido 3 fechas y Barcelona SC perderá entre USD 600 000 y 800 000

La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sancionó con tres fechas de suspensión al estadio Monumental. El pasado domingo, los hinchas de Barcelona tuvieron incidentes y eso obligó la suspensión del partido ante Macará, por la segunda fecha del Campeonato.

Con esta resolución, el plantel guayaquileño no podrá actuar de local contra El Nacional, River Ecuador y Universidad Católica. "Se veía venir (...) nos suspenden por tres fechas de actuar en nuestro estadio y provincia.



Es un golpe duro. No vamos a apelar, esas son las repercusiones de los malos hinchas en perjuicio de la institución, de los dueños de suites, palcos, socios", dijo el presidente del club José Francisco Cevallos.



El directivo calculó que la perdida será entre USD 600 000 y 800 000. Cevallos anunció que no apelará la sanción.