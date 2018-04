Escándalo de evasión en la Premier League: 130 futbolistas utilizaron maniobras ilegales y afrontarán multas

Una investigación de la Hacienda del Reino Unido dio esta semana con una red de evasión de impuestos que involucra a 130 jugadores del fútbol inglés, entre los que se destaca una estrella del Manchester United.

Según la información publicada por el 'The Mirror' este lunes, el sistema les permitía a los jugadores invertir dinero en la industria cinematográfica y conseguir así no pagar impuestos durante un determinado tiempo. Sin embargo, este sistema solo tuvo vigencia entre 2000 y 2004 gracias a una ley del Partido Laborista y ya no estaba permitido.

De esta manera, los jugadores invertían una porción de dinero que correspondía a sus ahorros, pero además pedían un millonario préstamo que también volcaban a la industria del cine. Gracias a semejante monto, podían pasar hasta 15 años sin pagar impuestos.



Uno de los jugadores es una estrella del Manchester United



"Una estrella del Manchester United invirtió 33.5 millones de libras (más de USD 47 millones), entre su propio dinero y un préstamo bancario, en un proyecto basado en películas que le permitió reducir significativamente los impuestos que pagaba por su salario en la Premier League", señala el sitio británico, aunque no publicó el nombre del protagonista.

Desde la Hacienda informaron que esta maniobra es ilegal y que ahora deberán pagar cerca del 70% de lo invertido, más multas e intereses, por lo que la cifra total podría ser similar al préstamo que solicitaron. Además, en total se lograron canalizar 250 millones de libras (cerca de USD 353.3 millones).

Ahora, la discusión se basa en demostrar la culpabilidad o no de los futbolistas, quienes aparentemente seguían ciegamente los consejos de sus agentes.



"La verdad es que la mayoría no estaba al tanto de cómo funcionan los arreglos. El resultado de invertir en tales esquemas está más allá de la comprensión a veces", señaló Stuart Cotton, fundador del Investor Rescue Organisation y experto en este tipo de maniobras.



Hasta el momento no han trascendido los nombres de los futbolistas aunque sí se informó que son 130 jugadores, que juegan en el Manchester United, el Liverpool, el Aston Villa y el Blackburn, entre otros.