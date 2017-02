Estas son las fechas tentativas para los partidos de la Copa Sudamericana 

El nuevo formato de la Copa Sudamericana tiene cambios sorpresivos. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está por anunciar las fechas y los horarios de los partidos de la primera fase, luego de la realización del sorteo.

Una de las modificaciones más llamativas será el calendario de partidos de ida y vuelta. Por ejemplo, Liga de Quito jugaría el partido de ida ante Defensor Sporting el 28 de febrero, en la Casa Blanca, y la revancha en Uruguay se planifica para el 30 de mayo.



La ‘U’ será el único ecuatoriano que empiece el torneo de local. Deportivo Cuenca, Fuerza Amarilla y Universidad Católica, los otros tres clubes ecuatorianos, empezarán de visitantes. La Conmebol oficializará la fecha de los partidos hasta este viernes 3 de febrero.



Jorge Célico, DT de Universidad Católica, expresó su preocupación por el apremio del tiempo para organizar el viaje a Bolivia. La Católica debutará ante el Club Petrolero de visitante.

Estas son las fechas tentativas para los partidos y que deberán ser confirmadas por la Conmebol.



Liga de Quito vs. Defensor Sporting

La ida en Casa Blanca: 28 de febrero

La revancha: 30 de mayo



Club Petrolero vs. Universidad Católica

La ida en Bolivia: 4 de abril

La revancha en Quito: 30 de mayo



OHoggins vs. Fuerza Amarilla

La ida en Chile: 28 de febrero

La revancha en Ecuador: 31 de mayo



Oriente Petrolero vs. Deportivo Cuenca

La ida en Bolivia: 6 de abril

La revancha en Cuenca: 1 de junio