Ángela Tenorio: ‘Mi meta es correr bajo los 11 segundos’

Para Ángela Tenorio, "el 2016 fue un año muy bueno para mí, lleno de experiencias y obstáculos que encontramos en el camino y a los que tuvimos que vencer”.

¿Qué le dejó el año 2016?

​

Muchos aprendizajes. Sucedieron muchas cosas, unas salieron bien, otras no, no me gusta la palabra fracaso. Fue un año muy bueno para mí, lleno de experiencias y obstáculos que encontramos en el camino que me tocaron vencer. Situaciones así son las que nos hacen crecer.



¿A qué obstáculos se refiere?

​

La participación en los Juegos Olímpicos fue una prueba muy fuerte para mí, porque enfrenté a las mejores del mundo. Hubo nervios en el momento de la partida, pero lo superé. Comprendí que, si pude derrotar el escenario, las cámaras de televisión y los nervios, puedo enfrentar muchas cosas.



¿Los Juegos Olímpicos fueron como lo esperaba?

​

Una de mis grandes metas era estar presente en los Juegos. Con 20 años viví esta experiencia para todo lo que se viene, el inicio del nuevo ciclo olímpico para Tokio 2020. Fue exigente correr contra las mejores del mundo; sentí que hice una buena actuación, no se ganó ni se llegó a la final, a eso me refiero a que habrá que mejorar.



¿El año pasado participó en el Mundial de atletismo bajo techo. Fue beneficioso para su preparación?

​

No me fue muy bien, no me gustó tampoco. El cambio fue drástico, lo mío es correr los 100 y 200 metros, no los 60 m, porque no pude desarrollar todas mis capacidades. Es una carrera muy corta, en los 100 metros, tengo opción para reaccionar y acelerar.



En el 2017 la planificación es correr más competencias de 200 metros. ¿Por qué?

​

Nos ayuda mucho en la preparación para los 100 metros. Como se trata de una carrera de resistencia a la velocidad, nos permite mejorar el rendimiento y las marcas. Por ejemplo, en el 2015, cuando corrí los 100 metros en 10 segundos y 99 centésimas, había hecho varias carreras de 200 metros.





¿Correr bajo los 11 segundos y mantener esa marca será el objetivo del 2017?

​

Sí, en el 2016 no pudimos repetir ese registro, llegamos al 11:13 en Río de Janeiro. En este nuevo año nuestra competencia más importante será el Mundial de Atletismo en Londres y para clasificarnos tenemos que correr bajo 11 segundos. También, participaremos el Campeonato Sudamericano Sénior que se realizará en Cuenca, es emotivo correr en el país y con tu gente. Además, que a mí no me gustan los aviones, pero estoy dispuesta a hacerlo siempre para correr donde sea.



¿Por qué se decidió por la comunicación social, en este inicio de su carrera universitaria?

​

Me gusta lo que hacen los periodistas deportivos. Iba a seguir entrenamiento deportivo, pero me gusta más la comunicación social enfocada en el deporte. Quiero mantenerme inmersa en este mundo.



¿También inició también sus estudios en dominio del idioma inglés?

​

Aún no, es el propósito de este año. Hablo un poquito, pero por los constantes viajes, perdí muchas clases. Precisamente para mis viajes al exterior es importante para mí dominar el idioma. Mis clases de comunicación son a distancia y tendré que hacer lo mismo con el inglés.



¿Cómo pasó las fiestas de diciembre?

Entrenando en la Navidad. El fin de año viajé a visitar a mi familia. Estos son los sacrificios que nos toca afrontar. Muchas personas el día 23 ya están viajando para compartir con sus padres o esposos. Nosotros entrenaremos de sol a sol, hasta el 30. No me estoy quejando, pero es una verdad que la vivimos los deportistas.