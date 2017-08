Entrevista con Richard Carapaz: ‘Espero subir al podio en una etapa’

Richard Carapaz será el primer ciclista ecuatoriano en correr la Vuelta a España, uno de los tres grandes eventos del pedal junto al Giro de Italia y el Tour de Francia.

La Vuelta se disputará del sábado 19 de agosto al domingo 10 de septiembre de 2017 y contará con 21 etapas, con un recorrido de 3 324,1 kilómetros.



¿Cuándo conoció la noticia que usted iba a correr la Vuelta a España con el Movistar Team World?

Hace 20 días, pero el equipo debía oficializar, nosotros no podíamos hacerlo público­. Es una alegría grande para mí porque siempre lo busqué. Desde que tenía 15 años me lo propuse, quería correr y estar allí con los grandes ciclistas del mundo. Para el ciclismo nacional también es algo importante, esperemos que ahora sí las autoridades deportivas nos den su apoyo porque siempre nos dieron la espalda.

¿Quién le dio la espalda?

Todo el mundo, empezando por el Ministerio del Deporte. Para llegar adonde yo estoy, he recibido muy poco de las autoridades de Ecuador.

¿Usted habló con la Ministra del Deporte?

Sí, pero fue como siempre, solo palabras y palabras. Todo queda allí, estoy muy decepcionado de todo aquello.

Los exciclistas Pedro Rodríguez y Paulo Caicedo dicen que usted está haciendo realidad el sueño de ellos y de muchos jóvenes ciclistas, ¿lo siente así?

Siempre trabajé muy duro para conseguir este objetivo. Es un premio al sacrificio y a la constancia, a pesar que Ecuador no es reconocido como un país con tradición ciclística, he podido salir por mis medios. Estoy disfrutando al máximo esta oportunidad.

¿Qué referencias tiene de la Vuelta a España?

Mis entrenadores y mis compañeros del equipo Movistar me han dicho que es una vuelta muy competitiva, es una de las tres más importantes del mundo. Todos los equipos están muy bien armados, lamentablemente nosotros perdimos a Alejandro Valverde, que se fracturó durante el Tour de Francia y no se pudo recuperar. Dependerá del día a día, el equipo trabajará para quien esté mejor. En mi caso, voy a ganar experiencia para elevar el nivel competitivo.

De las 21 etapas de la Vuelta hay 13 que serán en montaña. ¿Le favorece?

Es un trazado muy bonito, soy escalador y me gustan esas etapas. Voy con mucho entusiasmo y confianza en mí, espero dar alguna sorpresa.

¿Es la primera vez que correrá 21 etapas?

Sí, el trabajo en la parte física lo he realizado durante todo el año. Antes estuve preseleccionado para el Giro de Italia, pero sabía que era un poco pronto para mí. En el primer semestre del año estuve bien, ese rendimiento me permitió ganarme el puesto en el equipo ahora para la Vuelta. Me entrené por un mes en Ecuador, muy fuerte, y estoy listo.

¿Conoce las etapas?

No. El jueves realizaremos una visita al circuito donde se realizará la contrarreloj por equipos, en Nimes, Francia. De ahí, solo he visto el recorrido por Internet. Fue en el 2010 cuando miré por primera vez una Vuelta a España por televisión, recuerdo al español ­Alberto Contador, que se retirará precisamente aquí.

¿Qué se ha propuesto en este debut?

Espero subir al podio en una etapa. He recibido muchos mensajes de amigos, familiares y conocidos. No ofrezco nada, pero sí decirles que voy a luchar en cada etapa. Es muy difícil ganar una etapa, más aún una vuelta, pero lo voy a intentar.



¿A quién habría llevado para que esté con usted en la Vuelta?

He querido traer a mi familia, pero me ha sido imposible. Les han negado la visa para ingresar a España. Mi sueño era subir al podio y que ellos estuvieran conmigo.



Jonathan Caicedo acaba de ser cuarto en la Vuelta a Colombia y Jonathan Narváez firmó para un equipo de Bélgica. ¿Los tres son la nueva generación del ciclismo ecuatoriano?

Somos tres ciclistas que nos formamos en la escuela de Juan Carlos Rosero, y que hemos sobrevivido. Hemos tenido cabeza fría para afrontar las decepciones que nos dieron los dirigentes. Nos decían que nos iban a llevar a correr un Panamericano y un Bolivariano y no lo hacían. Me da orgullo decir que los tres somos los nuevos referentes de los chicos que vienen detrás.