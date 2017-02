Gustavo Munúa: ‘Veo compromiso y ganas de luchar por el equipo’

Gustavo Munúa nacióen Montevideo el 27 de enero de 1978. Se formó como futbolista en el Nacional de Uruguay. En ese club debutó como arquero a nivel profesional, en 1997.

En su país solo jugó en un club. Se fue a España en el 2003, donde militó en Deportivo La Coruña, Málaga y Levante. Nacional fue el único club que dirigió.

¿Le molesta que le pregunten por su falta de experiencia como DT?

​

Es normal que lo pregunten. Somos un cuerpo técnico joven. Nuestra parte de experiencia lo da Alejandro Valenzuela (preparador físico).



Estuvo 10 años jugando en Europa y fue dirigido por varios entrenadores de élite. ¿Cuánto aplica ahora de lo que vio allá?

​

Cuando uno va Europa ve cosas diferentes. De cierta forma se te abre la cabeza a un montón de cosas nuevas. Algunas se pueden aplicar a este fútbol, otras no porque son realidades distintas.



¿Qué DT le dejó una huella a su estilo de dirigir?

​

Creo que aprendí de todos los que me dirigieron. Ahora que soy entrenador me he dado cuenta de cosas que me decían cuando era futbolista y que de forma involuntaria las he aplicado con mis dirigidos.



¿Fue duro el cambio de ser jugador y pasar de la noche a la mañana a dirigir a sus compañeros?

​

No fue duro. Pensé que iba a ser más difícil de lo que fue. Tenía dudas de cómo reaccionarán mis compañeros. No es normal que en 20 días pases de jugar a ser entrenador. Hubo gran respeto de parte de mis excompañeros en Nacional. Me pusieron las cosas sencillas. Hubo gran compromiso. Enseguida entendieron la función que me tocaba desempeñar. Me sentí cómodo.



¿Sintió más nervios en su primer partido como arquero o como entrenador?



Son situaciones diferentes. En ambas te llenas de expectativas por lo que va a ser la temporada. Cuando eres jugador dependes de vos. Estás adentro del campo y manejas las situaciones. Cuando eres entrenador estás obligado a esperar a que tus jugadores hagan bien las cosas. Tienes otras obligaciones como corregir a tus pupilos en entrenamientos, buscar estrategias y aplicarlas en la cancha. Ya no estás más adentro del terreno de juego. En algunos momentos te conviertes en espectador.



¿Le han dado ganas de dejar el banquillo para entrar a la cancha y jugar otra vez?

​

En partidos especiales, en Copa Libertadores o en los clásicos sí dan ganas de volverse a poner los botines. Lo más lindo que hay es jugar, disfrutar del deporte. Yo ya pasé por eso y ahora estoy disfrutando esta nueva etapa. Estar del otro lado siendo estratega también es bonito.



¿Qué representan Hernán Barcos y Rubén Olivera en este equipo de Liga?

​

Son dos jugadores de muchísima jerarquía y de experiencia. Jugadores sencillos que vienen a aportar en la cancha. Es un gusto tenerlos en Liga. Es bueno que transmitan todas sus vivencias a los más chicos. Además, están en unas edades preciosas. Están en un momento de sus carreras en las que están bien físicamente y ya han vivido muchas cosas dentro del fútbol. Nos darán tranquilidad durante los partidos. Es muy lindo tener jugadores de la calidad de ellos.



¿Cómo domar los egos del camerino de Liga?

​

No es necesario. Son personas sencillas. Veo compromiso y ganas de luchar por el grupo y no por el show. Hacemos énfasis en el grupo y no en lo individual.



¿A qué va a jugar su equipo este año?

​

Vamos a intentar ser protagonistas y manejar el balón el mayor tiempo posible. Buscaremos armar nuestras situaciones de gol por nuestros propios medios. Si se equivoca el rival, lo aprovecharemos. La idea es insistir en el juego colectivo. No vamos a generar espacios.



¿Es decir que está prohibido el pelotazo?

​

No está prohibido. A veces podemos utilizar el pase largo, sobre todo con los equipos que vendrán a presionarnos arriba. Debemos tener variantes en nuestro estilo de juego. En lo personal, me gusta un juego colectivo y combinativo para crear espacio y aprovecharlo, para dominar el partido.



En lo internacional, el primer rival a vencer será Defensor Sporting. ¿Qué se espera de Liga en la Sudamericana?

Es un reto importante. Defensor es uno de los cuadros grandes de Uruguay. La Sudamericana siempre es complicada, pero la vamos a disfrutar. Defensor es de esos equipos que saben jugar estas copas. Tienen una buena cantera. Siempre salen buenos jugadores. Cuando llegue ese momento nosotros tampoco vamos a ser fáciles para ellos.