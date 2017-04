Presidente de la FEF Carlos Villacis: ‘USD 1 millón costaba sacar al DT’

Carlos Villacís nació en Guayaquil, el 26 de enero de 1948. Dirigió al Calvi, de Guayas. Fue vicepresidente de la FEF por 18 años y desde marzo del 2016 es presidente.

Su administración es criticada porque usted formó parte del Directorio anterior y es la continuidad, ¿es así?

No es así. Yo soy Carlos Villacís. Y desde marzo del año pasado, cuando el Directorio me eligió como presidente titular, sabía que iba a hacer cambios drásticos y que no le iban a gustar a mucha gente acostumbrada a hacer lo que se le daba la gana.



¿Por qué ese malestar interno en la FEF?

Esto se dio porque el departamento de Auditoría en­contró que en la Casa de la Selección había un desfase de USD 800 000. Ahora hay un bodeguero que controla la salida y entrada de los implementos, con firmas de responsabilidad.



¿Eso quiere decir que era un desorden y no había formalidad en ingresos y egresos?

La informalidad era común antes que asumiera como presidente, en todas las áreas. Por ejemplo, en la Casa de la Selección se disminuyeron los gastos en la compra de alimentos. O cuando algún directivo viajaba con una selección, se le daban viáticos y no justificaban, ahora es distinto, porque tienen que facturar, se hacen las retenciones del IVA y todos pagamos impuestos.



¿Son leales los miembros de su Directorio?

Solo tengo palabras de agradecimiento para los dirigentes de los 24 clubes y de las asociaciones. Estoy seguro que mis compañeros del Directorio son leales.



Ud. decía que caminaba sobre vidrios, refiriéndose a ¿posibles traiciones?

Me refería a la interna, uno que otro empleado, no a dirigentes. En Guayaquil y en Quito pueden existir personas que pueden crear malestar, hablo de gente que colabora y trabaja en la entidad, pero es una minoría.



¿Pero esos cambios se limitaron a la parte administrativa y financiera?

No. También creamos un departamento de marketing, que sirvió para mejorar las ofertas de los auspiciantes, hemos triplicado contratos con los auspiciantes e incrementar los valores, lo que no pasaba antes. También creamos una área de Talento Humano, porque hay 120 empleados entre Quito y Guayaquil.



¿Eso quiere decir que la FEF siempre pudo mejorar sus ingresos?

La marca de la FEF estaba mal vendida, porque no solamente es lo deportivo, es lo administrativo. Ahora nos buscan las empresas y las grandes marcas mundiales.



La imagen de la FEF está deteriorada por el ‘FIFAgate’, ¿cómo mejorarla?

Hemos hechos algunos cambios. Somos la primera federación a la que se le desbloquearon los bonos Fordward (FIFA), gracias a nuestra gestión. FIFA Internal Audit Compliance, FIFA Ethics Department y PWC Miami nos hicieron auditorías, estuvieron una semana aquí, revisaron todo, el antes y el después y vieron la reestructuración de la FEF.



Usted es parte de la FEF desde hace 19 años. ¿Por qué antes no implementó esos cambios?

Era parte de la directiva pero no era el administrador, no era el representante legal. Como una empresa, el que responde es el gerente sobre los manejos administrativos.



¿Por qué tardaron los cambios en la Selección?

La Comisión de Selecciones ya se reunió la semana pasada. Tenemos gente que sabe de fútbol, experta, y que no son giles. Los técnicos son responsables de la pla­nificación, pero la Comisión la supervisará.



¿Las recomendaciones hechas al seleccionador tendrán efecto?

El DT (Gustavo Quinteros) tiene que ver a la Comisión como si fueraa su socia, cuando se usa esa figura uno conversa, discute y siempre se hace lo mejor. Nosotros haremos sugerencias con el cerebro y no con el hígado. Y le hemos pedido correctivos en la defensa de la Selección.



¿Es cierto que usted pidió el regreso de Michael Arroyo a la Selección?

Le pedí al profesor que vaya y converse con Arroyo, su remate de media distancia y su calidad nos ayudaría mucho, está jugando muy bien. Esto debe ser borrón y cuenta nueva, soy un hombre que cree en las segundas oportunidades.



¿Por eso le dio otra oportunidad a Quinteros en la Selección?

Soy directo y franco, Quinteros es un hombre inteligente y capacitado y él aceptó que hay que hacer cambios, tomar medidas drásticas para recuperar el rumbo.



¿Usted quería que se ­retirara de la Tri?

Si presentaba la renuncia, se la aceptaba. Cuando él vino acá dio una explicación y decidimos no hacerla pública. El Directorio todavía está molesto y yo también, pero ahora todos empujamos para el mismo lado.



¿Por qué se quedó?

Ya con la cabeza fría analizamos bien, era difícil conseguir a un nuevo técnico que llegaría sin compromiso. Además, la rescisión entre todo nos hubiera costado cerca de USD 1 millón y aquí no hay ese dinero.



¿Habló con los seleccionados para mejorar el ambiente?

No soy zalamero, lo hago cuando vienen. Chiriboga (Luis) tenía su estilo y yo tengo el mío. Una vez les dije a los jugadores que cuando les doy un abrazo es sincero, así mismo cuando estoy molesto se nota.



¿Por qué no aclararon la venta de boletos a una ­entidad estatal?

Eso quedó claro. Hay una empresa que está encargada de vender los boletos. Pero hubo gente malintencionada que tergiversó al decir que la FEF vendió más de USD 200 000 al Banco del Pacífico. No fue así. Eso fue un pago de una cuota por ser nuestro patrocinador del campeonato nacional.

