12 encuentros y desencuentros de Hernán Barcos con Liga de Quito

El delantero argentino Hernán Barcos se marchó de Liga de Quito con la marca de goleador histórico del equipo en torneos oficiales, con 91 goles.

En este nuevo ciclo –entre el 15 de enero del 2017 y el 10 de julio del 2018-, los 37 tantos del líder de los albos dieron triunfos y alegrías a los hinchas y sus declaraciones fuera de la cancha y el uso de sus redes sociales encendieron la polémica.

Su adiós de Liga, como el jugador más destacado de los últimos años, terminó con una salida inesperada al Cruzeiro de Brasil.



1. El retorno: 14 de enero del 2017

Con su vuelta, ‘calentó’ a los hinchas de otros clubes. “Volviendo al más grande de Ecuador. LDU”, escribió en twitter con una foto de un festejo en su primera etapa en el cuadro quiteño.



2. Su primer ‘mensaje’ para Barcelona SC: 21 de junio del 2017

Con Barcos en cancha, Liga de Quito empató 1-1 ante Barcelona SC, en Casa Blanca y mantuvo un invicto de 20 años ante los toreros. Tras el partido, indicó: “En la casa de don Rodrigo, la casa nuestra, esta casa se respeta. Esto es Liga. No es cualquier equipito que va a venir y querer ganarte acá”. BSC pidió que se abriera expediente.

3. ‘Los ‘regalos’ a la Tri: 10 de octubre del 2017

“Argentina jugador por jugador es superior a Ecuador, así que si Argentina tiene un buen día no dudo que le vaya bien. Yo les dije que nos ayuden un poquito (risas), pero seguramente les estarán tirando regalos de todos lados”, dijo a Fox Sports. Con esto, dejó en entredicho a la Tricolor. Tras estas declaraciones, indicó que se trataba de un mal entendido.

4. Goleador histórico en Casa Blanca: 18 de octubre del 2017

Barcos anotó tras una asistencia que le hizo el colombiano Sherman Cárdenas tras amagar que patearía un penal, frente a Fuerza Amarilla. Con este tanto, sumó 36 goles en Casa Blanca por Serie A y le sirvió para superar la marca de 35 de Claudio Bieler.







5. Máximo goleador del torneo: 8 de diciembre del 2017

Los albos golearon 6-3 a Clan Juvenil y confirmaron su presencia en la Serie A con dos anotaciones de Hernán Barcos. El argentino fue la figura y terminó como el máximo artillero del torneo, con 21 tantos.



6. Los hinchas le piden que se quede y él marca: 17 de diciembre del 2017

Al minuto 16 del partido ante Técnico Universitario, los hinchas empezaron a cantarle: “No se va, no se va…” y en ese mismo momento, el atacante marcó. Al final, LDU empató 3-3 en su casa y se clasificó a la Sudamericana 2018.



7. Renueva con una cláusula y ofrece quedarse todo el año: 5 de enero del 2018

Acordó su contrato con los albos por todo el 2018, pero con una cláusula que le permitía salir al exterior a mitad de la temporada. Consultado sobre la posibilidad de usar la cláusula, contestó: “La cláusula no importa. Si no habría querido venir a jugar en Liga este año, simplemente no habría venido”.

8. Otro mensaje para Barcelona Sporting Club: 27 de enero del 2018

“¿Saben por qué otros equipos traen jugadores de otro país para su presentación? Porque no tienen las estrellas que nosotros tenemos”, declaró y se puso la mano en el pecho, donde está el escudo de Liga con sus cuatro estrellas internacionales, en la presentación del equipo albo del 2018. Hizo alusión a Barcelona, que trajo al brasileño Kaká para su presentación.



9. Goleador histórico de LDU: 29 de abril del 2018

Marcó uno de los goles en la victoria 2-1 ante Barcelona y sumó 88 tantos con la camiseta alba, que le permitieron superar los 87 de José Moreno para convertirse en el máximo artillero de los azucenas en torneos oficiales. Además, LDU mantuvo su invicto en casa ante los toreros.



10. Su anuncio de su continuidad todo el 2018: 19 de junio del 2018

“Estoy bien acá. Yo creo que me voy a quedar hasta diciembre. Y como lo dije el otro día, si Dios quiere poder salir campeón de vuelta con Liga”, expresó en una rueda de prensa en el Complejo de Pomasqui. Su anuncio tranquilizó a hinchas y directivos.

Hernán Barcos, delantero argentino de Liga de Quito, durante una rueda de prensa en Pomasqui. Foto: Álex Puruncajas / EL COMERCIO



11. La paralización y su reclamo por premios: 27 de junio del 2018

“Estamos cerca de lograr un objetivo y aún no sabemos cuál será el premio”, expresó, en Pomasqui, rodeado por sus compañeros. Con esto, se refirió a que los directivos aún no establecían un premio económico para el plantel por ganar la primera etapa. Además, mencionó que los dirigentes le debían los premios de prima del 2018.



12. El adiós para ir al Cruzeiro: 10 de julio del 2018

“Hoy es un día difícil para mi y mi familia”, expresó en su despedida de la ‘U’. Dijo que cumplió con el objetivo de clasificar a la ‘U’ a la final y a la Libertadores. Sus palabras se contradijeron con las del 19 de junio, cuando anunció que se quedaría durante toda la temporada.