Emelec estuvo cerca de los cuartos de final, pero fue eliminado en los penales

San Lorenzo se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras derrotar, en los penales, a Emelec. El partido terminó 1 a 0 con victoria para los ecuatorianos, pero se tuvo que definir desde el punto penal por la victoria de los argentinos en la ida, jugada en Guayaquil. Los cuervos se impusieron a los azules 5 a 4.

Emelec fue el equipo que tomó la iniciativa en ataque durante su encuentro ante San Lorenzo, en los diez primeros minutos del partido el club ecuatoriano tuvo dos tiros libres cerca del área local, que no fueron bien ejecutados. El equipo bonaerense, por su parte, trataba de recuperar espacios en la mitad de la cancha, pero el juego de los eléctricos se lo impedía.



Los cuervos recuperaron el dominio del compromiso cerca de los 15 minutos, Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi eran los jugadores que más buscaban del arco de Dreer, aunque el guardameta azul estaba atento y controlaba las acciones.



A los 23 minutos el juez del cotejo sancionó un tiro libre peligroso por una mano de Oscar Bagüí cerca del área azul que no fue bien definido. El club argentino tenía problemas en definir las jugadas, aunque dominaba en algunos momentos del partido, por su parte los eléctricos trataban de marcar el tanto para igualar la serie con jugadas de tiro libre y en contragolpes.



A pesar de que los dos equipos buscaron el arco rival no pudieron marcar el primer tanto. El primer tiempo terminó empatado 0 a 0, con ese resultado el club 'Santo' se clasificaba a los cuartos de final de la Copa Libertadores por la victoria 1 a 0 conseguida en Guayaquil.



En el inicio del segundo tiempo Emelec marcaría el primer gol del compromiso y conseguiría igualar la serie. Osbaldo Lastra recibió un centro de Marcos Mondaini, después de un tiro de esquina, y con un potente remate de cabeza logró decretar el 1 a 0, se jugaban 48 minutos.

Tras el primer gol los eléctricos mejoraron su desempeño, al 62' Gaibor tuvo una opción clara para marcar la segunda del compromiso, con un fuerte remate que salió desviado. Cuando el equipo ecuatoriano era mejor en el campo de juego, se quedó con un jugador menos por la expulsión de Oscar Bagüí quien recibió dos tarjetas amarillas.



Aunque tenían un jugador menos en cancha, el bombillo jugaba con la presión de San Lorenzo que peleaba por marcar el primer tanto del partido. La desesperación del club bonaerense hacía que cometan errores, sobretodo al pasar la mitad de la cancha.



Los guayaquileños consiguieron controlar el esférico en el mediocampo, por su parte el equipo 'Cuervo' jugaba desordenado y no conseguía alcanzar la portería de Esteban Dreer que no tuvo muchas acciones de peligro para controlar durante el segundo tiempo. Los 90 minutos terminaron con victoria por la mínima diferencia del equipo de Ecuador.



Con ese resultado la serie se tuvo que definir en los penales, el marcador global fue 1 a 1. El primer club en rematar al arco fue San Lorenzo, Blandi marcó el uno a cero; por Emelec el primer penal lo cobró Gaibor quien también anotó.



El segundo de los cuervos lo pateó Caruzo y anoto, por los azules pateó Ayrton Preciado quien también marcó. El tercero de los locales lo convirtió Angeleri; Luna cobró el siguiente penal azul y desperdició la opción, el arquero Navarro tapó el penal.



Gudiño marcó el gol de la ventaja para los argentinos, que ya veían de cerca la clasificación, Piris anotó el siguiente gol de los guayaquileños, hasta ese momento el marcador estaba 4 a 3. Belluschi también falló su remate. Romario Caicedo igualó la serie 4 a 4 con un fuerte remate de derecha.



Navarro marcó el siguiente penal de los cuervos, el peruano Ramos fue el siguiente en ejecutar el penal y falló su cobro, con ese resultado el equipo argentino se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El árbitro del compromiso fue el brasileño Wilton Sampaio, asistido por sus compatriotas Kleber Lucio Gil y Bruno Boschilia.



Alineación de San Lorenzo:

Alineación de Emelec: