Emelec y River Plate empatan 1 a 1 en Copa Libertadores 

Emelec juega un partido crucial en su intento de continuar en la Copa Libertadores ante el líder del grupo 3, el River Plate argentino, en la tercera jornada. Eléctricos y bonaerenses empatan 1 a 1 con goles de Ayrton Preciado (1'), para los ecuatorianos y Jorge Moreira (41'), para los argentinos.

Emelec sorprendió al equipo de la 'banda roja' con una jugada colectiva al primer minuto de juego, el delantero Ayrton Preciado recibió un pase en la zona derecha del área de River Plate, levantó un remate cruzado al ángulo derecho del arco defendido por Augusto Batalla y así marcó el primer gol del partido, Emelec se imponía 1 a 0.

QUÉ GOLAZO DE AYRTON PRECIADO VS RIVER pic.twitter.com/TpKo8XB52e — Hincha Azul Emelec (@Hincha_Azul) 28 de abril de 2017

Ayrton Preciado (cent.) celebra un gol en el partido entre Emelec y River Plate por Copa Libertadores en el estadio George Capwell. Foto: AFP

A pesar jugar con el marcador en contra desde el inicio del encuentro, River Plate no bajó su nivel de juego, los argentinos buscaban igualar el marcador con jugadas elaboradas desde el centro de la cancha. Los jugadores que buscaban con mayor insistencia el arco de Dreer eran Lucas Alario y Sebastián Driussi.



Tras el gol, Emelec no pudo llegar la arco rival hasta el 17', en ese minuto nuevamente Ayrton Preciado recibió un balón frente al arco del equipo argentino, pero no pudo definir bien la jugada. En la siguiente acción, Milton Casco casi empata el marcador para River.



Aunque el equipo argentino controlaba el balón, Emelec consiguió generar una jugada de peligro al minuto 34, Marlon De Jesús remató y el esférico ingresó al arco de River, pero el árbitro del encuentro sancionó posición adelante de De Jesús y anuló la jugada.



Pero al minuto 41 llegó el empate para el equipo de la 'banda roja'. Después de un tiro libre y dos rebotes, Moreira recibió el balón en la zona derecha del área azul y remató al ángulo izquierdo del arco de Dreer, así decretó el 1 a 1 en el compromiso por Copa Libertadores.

Mirá el gol de Jorge Moreira que le dio el empate a River frente a Emelec https://t.co/uqM26yrqwa pic.twitter.com/LMyFbSEvnf — infobae (@infobae) 28 de abril de 2017

El jugador del River Plate, Jorge Moreira, celebra uno de sus goles en el partido entre Emelec y River Plate. Foto: AFP

El árbitro del partido es Roberto Tobar, de Chile, asistido por sus compatriotas Marcelo Barraza y Edson Cisterna.

Alineación de Emelec:

Alineación de River Plate: