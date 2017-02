El Nacional empató 1 a 1 con Universidad Católica en el Gonzalo Pozo Ripalda

En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, El Nacional recibió a Universidad Católica en la tercera fecha del Campeonato ecuatoriano de fútbol. El partido terminó 1 a 1, el gol de los 'militares' lo hizo De Jesús (7'); el tanto de la 'chatoleí' lo anotó John Cifuentes (63').

El inicio del encuentro en el sur de Quito se retrasó cerca de diez minutos, el guardameta de la 'chatoleí' Hernán Galíndez tenía un buso similar al del árbitro y tuvo que cambiárselo, pero además recibió una tarjeta amarilla por el retraso.



En los primeros minutos El Nacional salió decidido a marcar el primer gol y lo consiguió al minuto 7. Bryan De Jesús recibió un balón solo frente al arco, desvió la trayectoria del esférico y marcó el uno a cero.



Pero no era suficiente para los 'puros criollos' que querían un gol más. En los primeros 15 minutos del encuentro tuvieron dos opciones para marcar el 2 a 0; la primera la desperdició Felix Borja y la segunda Marco Montaño.



A los 17' Pedro Larrea, mediocampista de El Nacional, recuperó un balón en la zona de defensa 'roja' corrió hasta la portería rival y le entregó el balón a De Jesús, quien solo frente al arco remató desviado y perdió la opción de marcar un tanto más.



Pasado los primeros veinte minutos del partido el juego de los 'militares' bajó en intensidad, pero seguía controlando el esférico. Universidad Católica no tenía opciones claras. Al minuto 35, Cifuentes remató al arco, pero su disparo se fue desviado era el primer intento de los visitantes.



En los últimos minutos de la primera etapa el juego de Universidad Católica mejoró, Escalada estuvo muy cerca de empatar las acciones para los 'camaratas'. Aunque al final el primer tiempo terminó con victoria parcial para los locales.



En la segunda etapa el 'trencito azul' buscó el empate y lo consiguió por la vía del penal. Al 63' el delantero John Cifuentes cobró un penal y remató al ángulo izquierdo del arco 'rojo', aunque el portero Darwin Cuero intuyó hacia dónde iría el balón, no lo pudo detener por la fuerza del disparo. El partido terminó empatado.



El árbitro del encuentro fue Franklin Congo, asistido por Edwin Bravo y Angel Toasa. El cuarto juez del juego fue Christopher Quiroz.



Alineación de El Nacional:

Alineación de Universidad Católica: