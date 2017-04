Con el primer gol del 'Pichón' Quintero en el 2017, los criollos empataron con Liga de Quito en el estadio Atahualpa

El Nacional empató 1 a 1 con Liga de Quito en el estadio Atahualpa por la duodécima fecha del Campeonato Nacional. Los goles los marcaron Jonathan Betancourt (12') para Liga (12') y Carlos Quintero (89') para El Nacional.

En el inicio del partido, el cuadro local de El Nacional salió en busca del área rival. El joven delantero Ordóñez fue uno de los primeros artífices que buscaba llevar peligro para los criollos.



Liga cedió a la iniciativa roja, mientras intentaba que sus jugadores empiecen a generar opciones en ofensiva. Al minuto 8, el cuadro albo comenzó a arremeter el arco del arquero Padilla. Tras una larga habilitación de Rubén Olivera, Felipe Rodríguez estuvo cerca de marcar la primera. El uruguayo remató en el área roja pero el arquero criollo logró sacar el remate al tiro de esquina.



Liga continuaría con su ataque y al minuto 11 lograría romper la paridad. De manera similar al partido pasado, Jonathan Betancourt fue el encargado de abrir el marcador. Tras una corrida en solitario, el joven atacante se internó por la derecha del campo rojo y desde fuera del área sacó un remate cruzado que venció al portero Padilla.



El cuadro criollo no supo reponerse al golpe y cedió terreno al juego blanco. Rodríguez y Olivera fueron generando espacios a favor de Liga pero tuvieron complicaciones para volver al lastimar en el área roja.



Con 30 minutos jugados, Liga de Quito tenía el control del partido. No contaba con opciones claras en ataque pero tampoco permitía que el cuadro de El Nacional tenga oportunidad en el arco de Viteri. Los delanteros de De Jesús y Ordóñez no podían desarrollar su fútbol. Aún más, Daniel Samaniego pasó desapercibido.



El equipo de Eduardo Favaro no encontraba el camino para hacerle frente a la propuesta de Munúa. Todas las acciones que buscaban el empate morían en el área blanca gracias a Araujo y Salaberry. La movilidad y rapidez que el juego de El Nacional mostró en Casa Blanca para el partido de local se difuminaron.

FOTOS | Así se vivió el primer tiempo. Por ahora caemos 0 a 1 con Liga. Pero @elnacionalec se levantará en el complemento #VamosBiTri pic.twitter.com/zadc5Uu0qY — Club El Nacional (@elnacionalec) 30 de abril de 2017



En la recta final de los primero 45', ambas escuadras bajaron la intensidad de juego. Liga de Quito no podría someter completamente a El Nacional y los criollos no tenían las armas suficientes para marcar la igualdad. El fútbol de Liga fue práctico durante la primera mitad y tenía en Jonathan Betancourt el elemento sorpresa. Con eso alcanzó para que los blancos se marchen ganadores al descanso.



Para la etapa de complemento, el partido empezó con los equipos volcados en buscar el arco rival. El Nacional salió con todo para alcanzar el tanto del empate, pero Liga supo defenderse con solvencia. A su vez, el cuadro blanco tuvo una clara para aumentar el marcador. Tras una falla en defensa de Montaño, Felucho Rodríguez quedó frente al arco de Padilla. El uruguayo sacó un remate al palo derecho del arquero rojo, pero el guardameta criollo logró despejar con su pierna. Corría el minuto 46.



Liga continuó generando acciones en ataque. El fútbol del albo no era convincente, pero le alcanzaba para llevar peligro al arco de Padilla. Al minuto 52, el joven portero criollo volvió a mostrar sus condiciones luego de atajar un remate de fuera del área de Barcos. El argentino sacó un remate al palo izquierdo de Padilla, pero el arquero rojo se estiró y sacó el disparo al tiro de esquina.

El partido ganó en intensidad para la etapa de complemento. Cada elenco tuvo opciones para anotar, pera las defensas estuvieron firmes para proteger sus arcos. En Liga, Horacio Salaberry se convirtió en un pilar a favor de los blancos, mientras que en El Nacional Franklin Guerra era el encargado de apagar los incendios.



También, para los segundos 45, en el cuadro rojo ingresó Carlo Quintero por Daniel Samaniego. Y en Liga Alfredo Intriago reemplazó a Rubén Olivera.



Los cambios en ofensiva para El Nacional, más tarde ingresaría Manu Balda, ayudaron a mejorar el ataque en el juego criollo. Sin embargo, fueron las fallas de la saga blanca las que provocaron que los criollos se acerquen el arco de Viteri.

Termina el partido en el Estadio Atahualpa. El local rescató un empate cuando el partido agonizaba.

⚽️ #NACvsLDU pic.twitter.com/0Xr6NqMbTs — LDU Oficial (@LDU_Oficial) 30 de abril de 2017



Al minuto 68, tras una erro en la salida del arquero blanco, Ordóñez estuvo cerca de ingresar en solitario al área alba. Salaberry tuvo que pararlo con una falta y se ganó una amarilla. El cobro del tiro libre fue desperdiciado por Manu Balda y El Nacional seguía sin ser claro en ataque.



La respuesta de Liga fue a cuentagotas. Con el ingreso de Jhohan Julio y Edison Vega el cuadro blanco trató de refrescar líneas. Antes de salir del campo de juego, Betancourt tuvo una chance más de marcar. Al 77', volvió a sacar un remate del fuera del área y nuevamente Padilla se volvió a lucir con una estirada.

3 minutos después, el 'Chiki’ Guerrero tuvo una clara frente a Padilla, pero no estuvo fino para mandarla a guardar. En la recta final, El Nacional siguió intentando. Las pelotas llovidas fue el recurso más utilizado. Por esa vía, de tanto intentar, los rojos alcanzaron el empate al minuto 89.



Tras un centro desde la izquierda, Felix Borja, que ingresó para la segunda mitad, bajó la pelota en el área de Liga para que Carlos Quintero logré sacar un remate potente que venció al arquero Viteri. Tras 12 fechas jugadas, el 'Pichón' marcó su primer tanto con la divisa roja.

Minuto 91, El Pichón marcó su primer tanto del año. ¡Qué vengan muchos más! #VamosBiTri pic.twitter.com/JewX6duMcn — Club El Nacional (@elnacionalec) 30 de abril de 2017



Los criollos lograron empatar el partido cuando todo parecía que Liga se llevaba los tres puntos del Atahualpa. Los minutos adicionales no trajeron ninguna emoción más y el clásico capitalino volvió a firmar un empate.





El juez del partido fue dirigido Daniel Salazar. Línea 1: Byron Romero y Línea 2: Ángel Toasa.