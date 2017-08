Un zurdazo de 'Manu' Balda sentenció el 2-2 entre El Nacional y Guayaquil City

Con un zurdazo desde fuera del área de 'Manu' Balda, El Nacional rescató un empate 2-2 con el Guayaquil City en el Christian Benítez por la fecha quinta de la segunda etapa del Campeonato Nacional 2017. Miller Castillo (33') y Diego Dorregaray (55') marcaron para el equipo ciudadano y Franklin Guerra (62') y Manuel Balda (72') para los criollos.

En el inicio de las acciones, El Nacional salió a proponer en campo rival. 'Manu' Balda era el jugador que más pedía el balón para buscar a sus compañeros en ataque. Los criollos proponían fútbol vertical y con toques rápidos.



En 10 minutos, los rojos eran los dominadores del partido. Su juego asociado rindió frutos y jugadores como Balda, Borja y Muñoz encontraron espacios para generar peligro en el arco de Frascarelli.

Min 13' PT... J. D. Rojas es el jugador más desequilibrante del equipo, ataca por las bandas... #GuayaquilCityFC 0 - @elnacionalec 0 pic.twitter.com/VzLiZZDNnG — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) 12 de agosto de 2017



Los dirigidos por Eduardo Favaro también presionaron para ganar las bandas, de manera especial con Fuertes. Antes del minuto 20, el exDeportivo Cuenca se internó por la izquierda y sacó un centro al que llegó solo Manuel Balda. El ofensivo rojo no logró conectar con fuerza y el remate de cabeza quedó en las manos de Frascarelli.



El cuadro local despertó de la presión roja con acciones de Rojas y Caicedo. Los volantes ciudadanos armaron juego en mediocampo pero las habilitaciones hacia Dorregaray y Castillo no fueron efectivas. La defensa criolla se mostró solvente y estuvo atenta para no dejar espacios a los delanteros guayaquileños.



En media hora, los criollos jugaban mejor que los locales. Sin embargo, el dominio rojo no se reflejó en el marcador. Fue el Guayaquil City el que aprovechó una falla en la defensa visitante para marcar la primera.



El zaguero Quiñónez dudó en salir a la cobertura y perdió el balón ante Cruz, este se internó en el área roja y sacó un centro retrasado para que Miller Castillo cierre la pinza y anoté la primera del partido. Era el minuto 33.



El tanto renovó el juego local y la conexión entre volantes y delanteros fue más efectiva. Castillo estuvo cerca de anotar la segunda tras un error de Garcés. La defensa criolla se extremó para despejar el avance del arponero guayaquileño.



Al 40', Dorregaray también se animó a probar al arquero Padilla pero faltó precisión para marcar la segunda. El Nacional no decayó en sus intentos de buscar el gol del empate y seguía generando acciones, pero sin el fútbol preciso de los minutos iniciales.

En el segundo tiempo, el dominador del partido cambió. Guayaquil City prevaleció con un juego más elaborado y buscó más a su delantero Dorregaray. Los dirigidos por Gabriel Perrone se mostraron con mayor confianza y al minuto 48, tras un error de Guerra, el volante Rojas entró en el área y remató en solitario, pero Padilla salvó.



El Nacional fue otro para la segunda mitad. El fútbol asociado desapareció y fue cediendo terreno al local. Sin tener un juego contundente, el equipo ciudadano era más efectivo con las acciones de gol. Así marcaron la segunda. Al minuto 55, tras un cobro de esquina, el arquero Padilla salió en falso y el delantero Dorregaray aprovechó la falla para conectar de cabeza.



Con el 2-0 a favor de los locales, todo parecía que estaba sentenciado. El Guayaquil City tomó más cautela para sostener el marcador y trataba de manejar el partido en mediocampo. Los rojos se dieron modos para seguir generando fútbol. Favaro cambió a De Jesús por Parrales para refrescar ideas en ofensiva y la variante ayudó para marcar el descuento.



Al minuto 61, el central Guerra aprovechó un centro largo de Fuertes en el área de Frascarelli y mientras los zagueros cuidaban a Parrales, el capitán de El Nacional ingresó sin marca y con un ligero toque cruzado marcó la primera para El Nacional.



El gol alimentó la esperanza del empate para los rojos, pero el dominio criollo no provocaba acciones de gol claras. El Guayaquil City le apostó a las salidas rápidas y los trazos largos. Así, al minuto 72, la escuadra ciudadana estuvo cerca de marca la tercera en los pies de Castillo. Tras un centro por bajo desde la derecha, el delantero guayaquileño ingresó solo y disparo cruzado. Padilla volvió a reaccionar y sacó el balón por un costado.



Aunque las acciones del local eran más claras para el City, era El Nacional el que mantenía el balón. Eso ayudó para que los criollos sigan con el objetivo de buscar el gol del empate. Adolfo Muñoz seguía buscando juego con Balda y Borja pero la zaga local se exigía al máximo para frenar las arremetidas criollas.



No obstante, al 79' llegaría la recompensa para el juego de la visita. Tras un centro desde la izquierda por parte de Borja, 'Manu' Balda receptó el balón con la marca de dos jugadores del Guayaquil y sacó un potente remate frontal desde fuera del área con pierna zurda. Frascarelli no tuvo reacción y vio parado como el balón ingresó y marcaba el empate.



En la recta final del partido, la sensación de gol rondó las dos áreas. El City se lanzó con todo para buscar el gol de la victoria pero la defensa criolla corrigió sus salidas en falso y se mostró más segura.



Por El Nacional, Parrales sacó un potente remate desde fuera del área y Frascarelli tuvo que extremarse para despejar el tiro. En los adicionales, el local tuvo un tiro libre frente al arco de Padilla pero el cobro no trajo mayor peligro.



Con este empate, El Nacional sumó 7 unidades y alcanzó la quinta posición en la tabla. El próximo rival del rojo será Liga de Quito en el estadio Atahualpa.



El partido fue dirigido por Ángel Hidalgo. Línea 1 José Alvarado. Línea 2 David Vacacela.