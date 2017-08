El Nacional se fortalece con su cantera

Lucen tímidos, pero en la cancha tratan de mostrarse ante Eduardo Favaro, el DT de El Nacional. Ellos sueñan con tener su oportunidad y debutar en la primera categoría.

El defensa José Flor, el volante Wilmer Ortiz y el lateral José Monaga, todos de 19 años, son parte de los rostros nuevos en las prácticas del rojo en el complejo El Sauce, en Tumbaco.

Favaro, con el apoyo de la directiva, tiene la misión de promover talentos ante la crisis y la limitación de dinero. En la nómina de los 36 inscritos este año en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hay seis futbolistas de 19 años.



Ellos rotan en los entrenamientos de Reserva y Primera. Y son los que influyen para que el promedio de edad en la plantilla sea de 23,4 años.



“El ‘profe’ nos pide que entrenemos con dedicación porque un día llegará nuestra oportunidad. Estoy aquí desde la Sub 14. La ilusión mía es debutar en Primera”, cuenta receloso el esmeraldeño Ortiz.

Los números del hábil futbolista son positivos en las juveniles del rojo. Ha logrado un buen rendimiento. En el 2011 participó en nueve partidos en la Sub 14 y sostuvo su titularidad en la Sub 16, 18, 19 y Reserva desde el año pasado.

Monaga, en cambio, superó una lesión de meniscos. Después de recibir el apoyo del club logró recuperarse y volver a la titularidad.

Kevin Arias, Víctor Narváez y Jean Carlos Peña son los otros tres jóvenes que Favaro los observa en las prácticas. Peña ya tuvo la oportunidad de debutar en el arranque de la temporada.



Además de los seis juveniles hay dos titulares fijos con 19 años en el equipo de Favaro: Luis Segovia y Adolfo Muñoz.

“Los buenos resultados nos han permitido dar espacio a los jóvenes. Hay que ir cumpliendo procesos con ellos. Tendrán su oportunidad conforme las necesidades. Ese proyecto fue impulsado por los directivos desde enero”, manifiesta el DT uruguayo.

El plan de los puros criollos es clasificarse a un torneo internacional para el 2018. Eso permitiría generar recursos para bajar el déficit. Tito Manjarrez, el presidente del equipo, y su directorio calculan que han pagado más de USD 2 millones en deudas urgentes.



El club no contrató ningún refuerzo para la segunda etapa. A pesar de la gestión, Cristhian Lara no pudo ser fichado y el DT peleará con el mismo plantel que inició el año.

Manjarrez destaca que más del 60% de la plantilla actual es propiedad del club. Tienen contratos a largo plazo.

Por ejemplo, el delantero

Bryan de Jesús tiene vínculo con el club hasta el 2018. El golero Johan Padilla y Jonathan Borja son dos de los titulares que solo tienen contrato hasta diciembre de este año.

Manjarrez aclara que el rojo tiene una opción de compra por ambos futbolistas. “En su momento se analizará su situación. Ojalá podamos clasificarnos a Sudamericana y por qué no pensar en Libertadores”.



Mañana, El Nacional buscará sostener su buena racha. En los últimos cinco partidos solo perdió uno, ante Emelec. Recibirá al Deportivo Cuenca en el estadio Olímpico Atahualpa, un rival directo en la pelea por lograr un cupo a las copas del próximo año. Esa será otra vitrina para promocionar a juveniles de la cantera.