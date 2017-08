Favaro y Repetto apostaron un asado por el partido entre El Nacional y Liga

Eduardo Favaro, entrenador de El Nacional, hizo énfasis en estos dos primeros días de la semana en corregir errores de la zaga. El estratega uruguayo siente que las coberturas de sus defensas en jugadas de pelota detenida pueden complicar a su equipo. Por eso, ha trabajado en eso. Hizo ejercicios de remates al arco en situación real de juego.

Entre las principales bajas de la plantilla son las de Michael Chalá, quien fue operado de su rodilla derecha, y Cristian Cordero, quien se recupera de una lesión de rótula. Ambos no han sido tomados en cuenta hace un par de semanas por el estratega uruguayo.



Para el juego ante Liga de Quito, el DT aseguró que será un partido complejo. Ambos equipos vienen en crecimiento y mejorando lo que hicieron en la primera etapa. “Será un partido lindo de ver.



“Creemos que podemos darle un poco de libertad a Garcés (Roberto). Ellos van a jugar mucho por los laterales y por ahí podemos encontrar espacios”, advirtió Favaro.



Este15 de agosto, toda la plantilla tenía previsto almorzar en el complejo El Sauce, en Tumbaco. El cuerpo técnico organizó un asado con el objetivo de tener una actividad de convivencia.



Favaro y Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, se conocen. Compartieron cancha en Uruguay y hasta el año pasado fueron rivales.



“Si el domingo le ganamos a Liga, Pablo deberá pagar un asado. Ya me debe uno del año pasado. Se fue a Arabia y no pagó”, dice en tono de broma.



Además, ya se están organizando para la fiesta del fin de semana. La feria Fanfest buscará reunir a cientos de hinchas en Tumbaco para que se hagan socios. Para ello han contratado a la modelo paraguaya Larissa Riquelme.