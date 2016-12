Dos tricolores buscan la copa mexicana

Michael Arroyo ya sabe lo que es ser campeón en México. En el 2014, con la elástica del América -la que aún sigue defendiendo- se coronó campeón en la final ante Tigres de Monterrey. Incluso, él marcó el primer tanto en el partido definitivo, jugado el 14 de diciembre, que terminó 3-1 a favor de las Águilas.

Este domingo 25 de diciembre, el rival en la final es nuevamente el Tigres de la UNAM, aunque las circunstancias son complicadas para el América en donde Arroyo no es el único tricolor en cancha: Renato Ibarra también defiende al poderoso América.



En la final del pasado jueves, el cuadro amarillo de Ciudad de México empató 1-1 con los felinos de Tigres. En el juego, América quiso, pero no pudo: tuvo la posesión del balón, generó opciones, pero fueron los visitantes quienes se adelantaron con un golazo de Andre Piere Gignac; el paraguayo Bruno Valdez igualó para el América tras un cobro de tiro de esquina de ‘Micky’ Arroyo.



América tiene un escenario complicado pero no pierde la fe. Este trofeo es especial para la institución porque este año celebró su centenario. El objetivo del millonario equipo es conseguir la corona 13 del torneo y para este objetivo, Ibarra y Arroyo son dos puntales fundamentales.



En el juego de ida, el choteño Ibarra actuó los 90 minutos, mientras que el guayaquileño Arroyo estuvo en cancha 73 minutos. En lo que va de la temporada, Ibarra jugó 20 partidos con la elástica del América, marcó un gol, hizo seis asistencias y remató al arco contrario en 27 ocasiones.

El ecuatoriano llegó a mediados de año al equipo, proveniente del Vitesse. El día del anuncio de su presentación, los hinchas americanistas se preguntaban ¿quién es Ibarra?, pues esperaban refuerzos de mayor renombre.



Sin embargo, la producción del seleccionado ecuatoriano ha sido aceptable. A su exmentor Jorge Célico esta situación no le extraña. “Renato es un gran jugador, con un buen cambio de ritmo. Creció mucho jugando en Europa. En México está confirmando ese buen momento”.



Arroyo ha tenido menos participación en el equipo desde la llegada del técnico Ricardo Lavolpe: 17 partidos, de los cuales solo ocho han sido como titular, incluida la primera final del jueves.



‘Micky’ o ‘Gambeta’ como se conoce al ofensivo tricolor marcó cuatro anotaciones en el certamen azteca.



10 jugadores ecuatorianos -incluido el citado Arroyo- han sido campeones en México. El último fue Joffre Guerrón, quien celebró la corona el año pasado con Tigres en una final ante Pumas.