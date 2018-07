La ecuatoriana Daniela Darquea se destaca en Marathon Classic de golf 

LEA TAMBIÉN

La ecuatoriana Daniela Darquea firmó hoy la mejor tarjeta del Marathon Classic de golf, incluido en el circuito profesional femenino (LPGA), para pasar el corte y auparse a la 26ª plaza tras la segunda ronda, que situó en cabeza a la canadiense Brooke M. Henderson y a la sueca Caroline Hedwall.

Henderson, que aspira a su segundo triunfo del año y séptimo en su carrera en el circuito LPGA, completó un recorrido sin errores, en el que logró cinco birdies, para sumar 66 golpes (-5) y totalizar 133, los mismos que Hedwall, quien hoy hizo 67 (-4), tras sumar cinco birdies y cometer un bogey.

Ambas aventajan en un golpe a la tailandesa Thidapa Suwannapura, que ayer lideraba la clasificación y que hoy se fue a los 69 (-2) para un acumulado de 134 impactos.

La ecuatoriana Daniela Darquea, que comenzó el torneo con un discretísimo puesto 117, tras necesitar 75 impactos (+4) para completar el primer recorrido, entregó hoy la mejor tarjeta de la segunda ronda, con 64 golpes.

La jugadora quiteña, de 22 años, logró siete birdies e incluso firmó un hoyo en uno en el 6 (par 3) por solo dos errores cometidos para finalizar con menos 7 y totalizar 139 (-3). Ahora ocupa la vigésima sexta plaza, a seis golpes del dúo de cabeza.



La paraguaya Julieta Granada y la española Luna Sobrón también pasaron el corte. Ambas suman 142 golpes y comparten el puesto 54.



El Marathon Classic de golf, que se disputa en el Highland Meadows Golf Club de Sylvania (Ohio, Estados Unidos), reparte 1,6 millones de dólares en premios, según la web oficial de la LPGA.

- Clasificación tras la segunda ronda:

.1. Brooke M. Henderson (CAN) 133 (67+66) (-9)

.+. Caroline Hedwall (SWE) 133 (66+67)

.3. Thidapa Suwannapura (THA) 134 (65+69)

.4. Emma Talley (USA) 135 (68+67)

.+. Jacqui Concolino (USA) 135 (66+69)

.+. In Gee Chun (KOR) 135 (66+69)

.7. Celine Herbin (FRA) 136 (69+67)

.+. Brittany Lincicome (USA) 136 (68+68)

.+. Caroline Inglis (USA) 136 (67+69)

.+. Christina Kim (USA) 136 (67+69)

.+. In-Kyung Kim (KOR) 136 (66+70)

.+. Mirim Lee (KOR) 136 (66+70)

...

26. Daniela Darquea (ECU) 139 (75+64)

54. Julieta Granada (PAR) 142 (71+71)

.+. Luna Sobrón (ESP) 142 (71+71)

. No pasaron el corte:

... Mariajo Uribe (COL) 143 (73+70)

... Beatriz Recari (ESP) 143 (69+74)

... Gaby López (MEX) 146 (76+70)

... María Torres (PUR) 147 (72+75)

... María Hernández (ESP) 150 (74+76)

... Harang Lee (ESP) 151 (69+82).