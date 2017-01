La Ecuafútbol analiza la continuidad de dos futbolistas en la Selección Sub 20

El torneo Sudamericano Sub 20 ‘Juventud de América’ arranca este miércoles 18 de enero en el estadio Olímpico de Riobamba. A horas del debut del anfitrión, Ecuador, ante Brasil, hay un proceso de investigación por supuestas irregularidades en la identidad y las edades de dos futbolistas que están en la concentración ecuatoriana.

Así lo confirmó el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Álex de la Torre. Según la explicación del directivo, la FEF analiza las observaciones hechas por Xavier Burbano, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El funcionario público cuestionó que haya seleccionados que van a participar en el torneo juvenil a pesar de las irregularidades denunciadas el año pasado por el Consejo de Participación. Burbano cuestionó que en uno de los casos haya ocho modificaciones en la cédula y no se haya profundizado la indagación.

De la Torre explicó que la FEF acogió el oficio enviado por Burbano. Según la FEF, los casos de los futbolistas cuestionados fueron manejados por el Registro Civil y la Comisión de Investigación de la Ecuafútbol. Todos los futbolistas pasaron por tres filtros antes de otorgarles la nueva cédula, según la FEF. “Procede un análisis de los nombres sugeridos y analizar si pueden o no participar (en el Sudamericano). No podemos separar jugadores porque no tenemos una comprobación definitiva”, manifestó De la Torre.



El entrenador de Ecuador, Javier Rodríguez, se defendió argumentando que todos los futbolistas convocados tienen documentos del Registro Civil y con el aval de la FEF. “Todos los futbolistas que están aquí pueden actuar. No tenemos problemas en ese sentido”, manifestó el estratega en entrevista con Ecuador TV.



Está previsto que los directivos de la Ecuafútbol lleguen a Riobamb en la tarde de este miércoles. Allí se conocerán más detalles de los futbolistas implicados en la investigación.