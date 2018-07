La FEF no contestará el comunicado que hizo público la Liga Pro

LEA TAMBIÉN

El Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió no contestar el escrito que hizo público la Liga Profesional, la tarde de ayer 24 de julio, en el que solicitaban información sobre el dinero entregado por Gol TV y los contratos que haya realizado el organismo nacional.

Los directivos se reunieron este 25 de julio, en sesión ordinaria, y tras una reunión que se extendió por cinco horas, se conoció que no darán una respuesta al pedido de la Liga, puesto que no les llegó ningún comunicado oficial.



“No recibimos un comunicado oficial o boletín, formalmente no tenemos que responder algo que no llegó. De todas formas podemos hablar de un tema que es público”, dijo Pepe Mosquera, vocal del directorio.



En primera instancia, el presidente Carlos Villacís, anunció que emitirían una contestación al documento que leyó el titular de la Liga, Miguel Ángel Loor, y que luego se publicó en las redes sociales de la agrupación.