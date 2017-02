Uruguay derrota 1-0 a Ecuador en el partido final del Sudamericano Sub 20

Uruguay derrota 1-0 a Ecuador en el último partido del Sudamericano Sub 20 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, cumplidos 15 minutos de juego. Joaquín Ardaiz abrió la cuenta a los 4'.

La 'Tri' empezó mejor y a los tres minutos ya había realizado dos remates al arco. No obstante, los zagueros locales se equivocaron al salir con la pelota dominada y fue ahí que Ardaiz aprovechó para abrir el marcador.

Herlin Hernán Lino Pluas (izq.), delantero ecuatoriano, en el cotejo ante Uruguay. Foto: Rodrigo Buendía/ EL COMERCIO



La 'Celeste' llega a este encuentro como líder y con 9 unidades por lo que un empate será suficiente para coronarse. Ecuador,con 7 unidades, puede ganar el torneo si consigue un triunfo. Ambos elencos están ya clasificados al Mundial de Corea junto con Venezuela y Argentina.



La Selección tricolor se ha clasificado dos veces anteriores a un mundial de la categoría, en el 2001 y el 2011.

La 'Tricolor' ha tenido altos y bajos en este torneo, pero al final ha mostrado contundencia. Al inicio fueron duras las críticas para el elenco del DT Javier Rodríguez pues en la fase de grupos se perdió el primer encuentro ante Brasil (1-0). Luego, Ecuador ganó 4-3 a Colombia; empató con Chile (1-1) y finalmente derrotó 2-1 a Paraguay.



El juego del equipo no convencía y una de las figuras, Bryan Cabezas, no brillaba. No obstante, la oncena tricolor mejoró en el hexagonal final y además el jugador del Atalanta de Italia también se prendió.



En la fase final Ecuador obtuvo los siguientes resultados: En la primera fecha se empató 2-2 ante Brasil, en un cotejo que

Luego Venezuela se impuso claramente por 4-2.



Más adelante, en medio de las críticas, la Tri empezó a mejorar y sobre todo alcanzó los resultados. Ecuador goleó 3-0 a Argentina y también 3-0 a Colombia. Ahora, el elenco nacional busca el título ante la regular Uruguay.