Ecuador empata 1-1 ante Chile en el Sudamericano Sub 20 

La Selección de Ecuador Sub 20 empata 1-1 ante su similar de Chile con goles de Jordan Sierra y José Sierra respectivamente. El compromiso se juega en el estadio Bellavista de Ambato, en el Sudamericano Sub 20, 'Juventudes de América'.

El equipo ecuatoriano pasó el primer susto, a los cuatro minutos, cuando el chileno Ignacio Jara remató directo al arco defendido por José Gabriel Cevallos quien en gran acción desvió la pelota al poste.



La jugada significó el impulso para que la Mini Tri busque inmediatamente responder el ataque chileno y en una acción individual Jordan Sierra anotó el primer gol del partido a los seis minutos.

Jordan Sierra, celebra el primer gol anotado a Chile en el Sudamericano Sub 20. Foto: EFE

El equipo chileno no se desacomodó pese a la desventaja y siguió buscando el arco rival con jugadas por el centro. Los volantes tricolores tuvieron arduo trabajo en esa posición.



La Tricolor Sub 20 presionó constantemente por la banda izquierda con Joao Rojas acompañando Herlin Lino. Los ecuatorianos estuvieron más cerca del segundo.



A los 37 minutos, Washington Corozo tuvo el gol en sus pies luego de una jugada individual. La defensa no lo pudo detener, sin embargo, el golero chileno Gonzalo Collao la desvió al tiro de esquina.



En una nueva acción, Joao Rojas se encontró un rebote en sus pies y remató al arco chileno metiendo la pelota en las redes, sin embargo, el marcador no sumó porque el árbitro central dictaminó posición adelantada.



Chile tuvo la última acción del primer tiempo con un remate desviado de cabeza después de un tiro de esquina.

Los jugadores ecuatorianos celebran el gol anotado ante Chile en el Sudamericano Sub 20. Foto: EFE

En el segundo tiempo, la primera jugada de riesgo del equipo ecuatoriano llegó de cabeza. Lino remató desviado al minuto 49.



A los 60 minutos, Chile se animó al ataque. Sus volantes ingresaron por la banda derecha y aprovechando una desatención de la defensa ecuatoriana, el jugador Yerko Leiva remató, sin marca, por encima del horizontal. Se salvó Ecuador.



Los jugadores dirigidos por Javier Rodríguez realizaron dos variantes antes de la media hora del segundo tiempo. Bryan Cabezas y Joao Rojas fueron reemplazados por Adolfo Muñoz y Wilter Ayoví, respectivamente.



Los chilenos no bajaron los brazos y presionaron a la Mini Tri. La pelota quieta fue uno de los recursos utilizados por la Rojita para intentar el empate. El mismo llegó al minuto 80 con una jugada colectiva. José Luis Sierra anotó tras centro de Jara por izquierda.

Alineaciones:



ECUADOR:

CHILE: