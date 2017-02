Las variables que le dejarían a Ecuador fuera del Mundial Sub 20

La última fecha del torneo Sudamericano Sub 20 se jugará el sábado 11 de febrero en el estadio Olímpico Atahualpa. La Selección de Ecuador, anfitrión del torneo, jugará a las 20:00 en el partido de fondo de la programación triple. Con siete puntos en la tabla de posiciones y cuatro goles a favor, la min-Tri es un candidato firme a quedarse con uno de los cuatro cupos.

Ecuador aclarará su situación con el primer partido entre Venezuela y Argentina, que se jugará a las 15:30. Sí Argentina quiere garantizar su clasificación directa y no depender de otros resultados tendría que ganar 5-0 a la ‘Vinotinto’. Con ese marcador, la albiceleste sumaría siete puntos y cero de gol diferencia. Venezuela también se quedaría con siete puntos, pero con un gol diferencia negativo de menos -1.



Con ese escenario, sí Ecuador pierde 6-0 ante Uruguay puede quedar fuera siempre y cuando Brasil consiga un empate o una victoria ante la eliminada Colombia. Es decir, tendrían que darse sendas goleadas en dos partidos para que Ecuador no clasifique al Mundial de Corea.



En el caso de que Argentina no gane a Venezuela automáticamente Ecuador saldrá al partido clasificado. Javier Rodríguez, el DT de la Sub 20 de Ecuador, quiere entrar en la historia como el primer técnico en lograr un título Sudamericano y su tercera clasificación a un mundial juvenil.



Ecuador puede lograr el título del torneo. Necesita ganar y manejar el gol diferencia en caso de una victoria de Venezuela. “Soñamos con el título. Vamos a pelear sin importar los resultados. Queremos hacer historia”, advirtió Bryan Cabezas, la figura de Ecuador.