La 'mini Tri' llega con más experiencia al hexagonal

Los delanteros de la Selección Sub 20 anotaron tres de los siete goles en la primera etapa del torneo Sudamericano Sub 20 Juventud de América.

La poca productividad de los atacantes ha sido una preocupación permanente del entrenador guayaquileño Javier Rodríguez. Los goleadores titulares, Washington Corozo y Hernán Lino, aparecieron en un momento oportuno.



Los tantos de ambos atacantes dieron la clasificación a Ecuador al hexagonal final como líder del grupo A. Corozo, de 18 años, estaba ansioso porque en 270 minutos de juego no anotaba goles.



En las prácticas, Rodríguez le insistía en mantener la serenidad frente al arco. “En los otros partidos sufrimos porque no tuvimos puntería. Lo importante fue que hubo confianza y con Lino (Hernán) logramos marcar para la clasificación”, dijo ‘Manchitas’ Corozo, como le dicen en el grupo.



Rodríguez ha logrado encontrar a los titulares fijos en el medio campo y en la delantera. Sin embargo, la inseguridad defensiva y las desconcentraciones son una preocupación continua en la mini-Tri.



Hay seleccionados destacables. Por ejemplo, el lateral derecho Kevin Minda se ganó el puesto. William Vargas, de Boca Juniors, no vuelve a ser tomado en cuenta después del primer partido.



La falta de experiencia, sin minutos en un juego internacional, y la expulsión ante Brasil (primer partido) le costaron la titularidad a Vargas.



Minda, zaguero central de oficio, se acomodó en el costado derecho y en los últimos partidos fue un aporte en el ataque. Levantó centros y cruzó la media cancha con insistencia. También el manabita Jordan Sierra se convirtió en el futbolista clave.

Sierra ha sido el volante de equilibrio que quita pelotas, gambetea, pone pases en profundidad y se anima a pisar el área rival con insistencia.



Una de las fortalezas en los cuatro juegos de la primera etapa fue la solidaridad de todos los seleccionados. A eso se sumó la velocidad, como otro argumento de peso. La rapidez de los volantes ofensivos Bryan Cabezas y Joao Rojas fueron determinantes.



El DT ponderó la actitud de su equipo. Hay un espíritu de colaboración de los delanteros. Ante Paraguay (el jueves), el futbolista que más faltas cometió fue el delantero Lino. Hizo cinco faltas para cortar el ataque de los paraguayos.



“Tenemos la exigencia de ayudar a marcar. Somos un equipo con velocidad, pero no podemos ceder espacio. Con Minda (Kevin) y con Pervis (Estupiñán) hemos aprendido cómo hacer los relevos”, reconoció Joao Rojas.



Rodríguez busca un punto de equilibrio en todas las líneas. Ha sufrido porque Ecuador tiene momentos de un juego agresivo con velocidad, pero también con instantes sin reacción. En los cuatro cotejos mostró irregularidad y desentendimientos defensivos.



“Estamos motivados para el hexagonal. Venimos de menos a más. Hemos ido recomponiendo algunas situaciones”, manifestó Eduardo Moscoso, el preparador físico.



Para el inicio del hexagonal final del torneo, que se jugará en Quito la próxima semana, Rodríguez tendrá que recomponer la defensa. No tendrá a Luis Segovia, por acumulación de dos tarjetas amarillas.



Sin embargo, recupera a Joel Quintero. Este junto a Félix Torres serán los titulares. Por la izquierda, Pervis Estupiñán es inamovible. Ecuador jugará contra Brasil el lunes, a las 20:30, en el O. Atahualpa.