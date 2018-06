Ecuador disputará el oro con el equipo dobles de tenis

LEA TAMBIÉN

Diego Hidalgo y Emilio Gómez aseguraron la medalla de plata en el torneo de tenis de dobles, en los Juegos Suda­mericanos 2018 que se realizan en Cochabamba, Bolivia.

La pareja ecuatoriana derrotó a Cristian Rodríguez y Eduardo Struvay, de Colombia, en la subsede de Villa Tunari.



El 2 de junio del 2018 debían jugar la final contra Perú, que derrotó a Chile, 2 por 0. El conjunto peruano está conformado por Juan Pablo Varillas y Jorge Panta.



En esquí naútico, Jaime Bazán intervino en el repechaje para llegar a la final.

El equipo ecuestre no pudo repetir los resultados que logró el año pasado en los Juegos Bolivarianos. Iván Christiansen, Diego Vivero y Nicole Neide no ingresaron en el ‘Top 5’, tras los tres recorridos puntuables.



En golf, Rafael Miranda y Juan Alberto Moncayo se quedaron fuera del podio en el torneo individual, al igual que Daniela Salazar. Finalmente, Kitty Hwang Choi, por asuntos personales, tuvo que retornar al país y no pudo participar en los Juegos Sudamericanos.



En boxeo, quedaron eliminados Carlos Quipo y Roberto Cuesta, en la primera jornada.



Quipo, quien fue quinto en los Juegos Olímpicos 2016, fue superado por el argentino Leandro José Blanc, por fallo dividido de los jueces 3 a 2.

Roberto Cuesta sí fue superado ampliamente por Ceiber Ávila, de Colombia 5-0.

Hoy, Ecuador apunta resultados importantes en el ciclismo de ruta con Jonathan Caicedo, Jefferson Cepeda y Sebastián Caicedo.



Tendrán su primer día de competencia Marina Pérez, Diana Durango, Mario De Genna, Yautung Cueva y Sofía Padilla, en las competencias de tiro deportivo.



En tanto que la selección de atletismo ya llegó a Cochabamba, esa especialidad comenzará el 7 de junio con las competencias de marcha: 50 km varones y 20 km mujeres.



En velocidad, se aguarda el desempeño de Álex Quiñónez, Ángela Tenorio y Marizol Landázuri en las competencias de 100 m y 200 metros. Maribel Caicedo es una de las favoritas en los 100 metros con vallas.



También viajó el equipo de Lucha con Andrés Montaño y Luisa Valverde como líderes.