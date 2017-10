Ecuador debe formar nuevos líderes para el Mundial de Catar 2022

La Selección ecuatoriana inició un proceso de recambio de futbolistas, desde que Jorge Célico asumió como entrenador interino, en septiembre de 2017. Él anunció que busca rejuvenecer a la Tri, antes de la llegada del nuevo entrenador.

El promedio de edad de la selección se redujo drásticamente para los juegos ente Chile y Argentina, por las últimas dos fechas de las eliminatorias. Sin embargo, aún quedan jugadores que por su edad, no llegarían a disputar el Mundial de Catar 2022.



Por esa razón, Célico y el nuevo entrenador que contrate la Ecuafútbol, están obligados a formar nuevos líderes y a consolidar futbolistas referentes para la selección. Estos son algunos de los jugadores que, por su edad, no llegarán bien a Catar:



Cristhian Noboa: Es el referente del medio campo, aunque no fue considerado por Célico. Actualmente tiene 32 años; su edad le impediría ser estelar dentro de cinco años, si es que la Tri llegase a la cita catarí.



Antonio Valencia: Al igual que Noboa, el extremo del Manchester United cumplió 32 años. Él mismo dejó abierta la posibilidad de dejar la selección, debido a su edad. “No quiero tapar a los chicos que vienen de atrás”, dijo el mediocampista.



Gabriel Achilier: A sus 32 años atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera, en el Morelia mexicano. Sin embargo, ya no fue considerado por Célico y también podría quedar fuera de la Tri, en un proceso de renovación.



Esteban Dreer: Era el jugador de mayor edad en ser convocado. A sus 35 años, el portero naturalizado está más cerca del retiro que de sumarse a un proceso de renovación generacional.



Roberto Ordóñez: Recién fue considerado para los últimos dos partidos, pero sus 32 años le impedirían jugar el Mundial de Catar, que se desarrollará en cinco años más.



Felipe Caicedo: El delantero se retiró voluntariamente de la selección, sin embargo si decidiese recular su deseo, su edad sería un impedimento para jugar en una nueva copa mundial. En septiembre pasado cumplió 29 años.