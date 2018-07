Ecuador viajará al Mundial de Olimpiadas Especiales en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Solo 14 selecciones estarán presentes y Ecuador tiene un cupo asegurado. El domingo viajará a Chicago, Estados Unidos, el equipo nacional de Olimpiadas Especiales para intervenir en los Juegos Mundiales, edición 50 años, que comenzará el martes 17.

“Es un orgullo para nosotros participar en este torneo. Olimpiadas Especiales Mundiales ha sido comparada con la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Al momento cuenta con 5 millones de deportistas con discapacidad intelectual en todo el mundo”, dijo Héctor Cueva, presidente de la Fundación Olimpiadas Especiales del Ecuador.

Hace 50 años, Eunice Kennedy fundó Olimpiadas Especiales en Estados Unidos, y más tarde se difundió en los cinco continentes. En Ecuador llegó hace 39 años y hoy tiene a 20 000 deportistas.



Ecuador se clasificó al Mundial por el título que logró en el 2015 en los Juegos Mundiales y por el segundo lugar en la Copa América 2017. “Junto con Uruguay somos los representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol”.



La selección nacional la conforman 9 jugadores especiales y 7 regulares, es decir, sin ningún tipo de discapacidad. “Se trata de una verdadera inclusión, por eso este Mundial es denominado unificado”.



La Tricolor jugará contra Arkansas, campeón de Estados Unidos, Alemania y China. “La organización nos envió videos de todos nuestros rivales. Son equipos fuertes, tienen jugadores espigados”, destacó Esteban Navarrete, entrenador del equipo.

Comentó que la columna vertebral del equipo la conforma con los futbolistas regulares, que forman parte de la Sub 18 de Independiente del Valle y el resto del equipo lo va complementando con los jugadores especiales. “Desde enero comenzamos los microciclos de entrenamientos, en total realizamos 11 y probamos a 60 chicos especiales. De allí sacamos este grupo pues en cancha siempre deben estar 6 jugadores especiales y 5 unificados (sin discapacidad)”.



En estos seis meses de entrenamientos, los seleccionados han llegado a complementarse de manera eficiente. “Es una experiencia muy bonita, somos amigos dentro y fuera de la cancha”, dijo Bryan Valdivieso, del equipo Sub 18 de Independiente del Valle.



El fútbol es su pasión, lo comenzó a jugar desde los 5 años. “Es mi primer campeonato mundial, pero ya he jugado en torneos en Catar y España con Independiente del Valle”, dijo el volante central. Es uno de los líderes de la selección.

Dijo que jugar con sus compañeros especiales no tiene mayor secreto. “Hablamos mucho en la cancha, a veces hay que subir un poco el tono de voz y nada más”.



El líder de los chicos especiales es Cristian Sornoza, “soy de Portoviejo, pero no tengo ningún parentesco con Júnior”, aclara, aunque físicamente son algo parecidos.



Su discapacidad es leve, pasa inadvertida. “Siempre quise salir del país y jugar en el exterior, trabajé mucho para lograr mi puesto en la selección”, detalla este lateral izquierdo.



Es menudito, rápido en la cancha, con buen dominio técnico del balón. “No conozco a ningún rival, pero en un Mundial, los rivales siempre serán difíciles”.



El fin de semana, la Selección Especial jugará el último amistoso antes de viajar a Estados Unidos. El martes 17 se enfrentará a China, el miércoles 18 a Arkansas y el jueves 19 a Alemania. El día 20 se jugarán las finales.