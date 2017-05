Ecuador anunció la lista de los 21 seleccionados para el Mundial Sub 20

La Selección de Ecuador Sub 20 tiene definido el plan de trabajo para el Mundial Sub 20 en Corea del Sur. Este jueves 4 de mayo, el DT de la Selección tricolor, Javier Rodríguez, entregó la lista de 21 seleccionados para la cita mundialista. El torneo arrancará el 20 de mayo con la participación de 24 equipos. Ecuador viajará a Corea el próximo 14.

Según el cuerpo técnico, el plan es viajar con anticipación para facilitar la adaptación de los seleccionados al horario de Corea. Hay 14 horas de diferencia. Ecuador se estrenará el 22 de mayo en el Grupo F ante Estados Unidos. El 25 se medirá con Arabia Saudita y el 28 contra Senegal. Clasificarán a los octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores equipos que finalicen en tercer puesto.



El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Villacís, deseó suerte a la delegación. "Ellos saben que es su mejor vitrina para una carrera profesional. Se lo han ganado por sus propios méritos", dijo en conferencia de prensa.



El dirigente enfatizó que el plantel ecuatoriano dio prioridad a los jugadores y el cuerpo técnico, por tanto no acompañarán dirigentes al equipo con excepción del delegado Galo Sánchez y el coordinador Pedro Mauricio Muñoz.



La lista está conformada por gran parte de la plantilla de jugadores que integró el Sudamericano Sub 20 de Ecuador. La gran sorpresa fue la ausencia de Josimar Quintero, el volante ofensivo que juega en la Reserva del Chelsea.



Estos son los convocados para el Mundial Sub 20:



Arqueros

​

Gabriel Cevallos (Barcelona SC)

Giancarlos Terreros (Barcelona SC)

Gabriel Carabalí (Colo Colo)



Defensas

​

Kevin Minda (Liga de Quito)

Félix Torres (Barcelona SC)

Angelo Preciado (Independiente del Valle)

Luis Segovia (El Nacional)

Jonathan Bravo (River Ecuador)

Joel Quintero (Emelec)

Pervis Estupiñán (Granada)





Mediocampistas

​

Jordan Sierra (Delfín)

Johnny Quiñónez (Norteamérica)

Juan Nazareno (Independiente del Valle)

Renny Jaramillo (Independiente del Valle)

Wilter Ayoví (Independiente del Valle)

Yeison Guerrero (Independiente del Valle)

Bryan Cabezas (Atalanta)

Joao Rojas (Emelec)



Delanteros



Washington Corozo (Independiente del Valle)

Herlin Lino (Deportivo Cuenca)

Jordy Caicedo (Universidad Católica)