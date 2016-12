21 jugadores de la ‘mini Tri’ tienen experiencia en la Serie A

Javier Rodríguez, entrenador de la Sub 20, suele poner ejemplos simples a sus jugadores para explicarles cómo moverse en una cancha. El lunes 19 de diciembre les dijo que es “muy parecido a administrar USD 100”.

“No se pueden gastar todo de golpe. Hay que saber manejar. No arriesgar todo. Hay que ser inteligentes”, les insistió el técnico guayaquileño. Rodríguez todavía no ha definido la nómina de convocados para el debut en el Sudamericano Sub 20 Juventudes de América , que se jugará en el país desde el 18 de enero del 2017.



El movimiento táctico durante la práctica de la ‘Mini Tri’ fue filmado por integrantes del cuerpo técnico, ayer.

Rodríguez, en horas de descanso, revisa los videos del trabajo diario. Repite cada imagen y se sienta a conversar con sus pupilos para detectar errores. Tiene un plan de trabajo para las próximas dos semanas.

Habla con el grupo y luego con cada futbolista sobre el desempeño en los entrenamientos en la cancha principal Christian ‘Chucho’ Benítez, en la Casa de la Selección.

Uno de los últimos juveniles en unirse a la Tricolor juvenil fue el golero Omar Carabalí, del Colo Colo de Chile.



Ecuador se entrenará esta semana con 29 seleccionados. Trabajarán hasta el viernes y tendrán libre para que los seleccionados pasen Navidad con sus familias.



Ecuador integrará el grupo A junto a Brasil, Colombia, Paraguay y Chile. Estas selecciones jugarán en las sedes de Latacunga, Ambato y Riobamba. En cambio, el Grupo B lo integrarán Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela y Bolivia. La sede será el estadio Olímpico de Ibarra.

“Debutar ante Brasil y como anfitriones es un gran reto para nosotros. El trabajo es exigente, pero tendremos que esforzarnos bastante para entrar en la convocatoria”, manifestó Luis Segovia, zaguero central que este año fue uno de los destacados en El Nacional.



Segovia es uno de los más experimentados del grupo y con más partidos acumulados en la Serie A. Entre los convocados hay 21 futbolistas que han tenido participación en juegos de las series A y B.



Segovia y Adolfo Muñoz, de El Nacional, Jordan Sierra, del Delfín, Byron Castillo y Joao Rojas, de Aucas, entre otros, son parte de la cuota de jugadores que han ganado experiencia en Primera.



Rojas, de Aucas, es uno de los que más partidos tiene. Este año no se aplicó la normativa del juvenil en cancha, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol organizó el torneo Sub 19 para nutrir a la ‘Mini Tri’.



El cuerpo técnico elaboró un plan de entrenamiento. Hay seleccionados que llegaron con más desgaste físico porque fueron titulares en sus clubes y otros con poco fútbol porque no han tenido minutos.

Por eso se hace un diagnóstico físico de cada uno. En la lista de tricolores están seis juveniles de equipos del exterior, pero aún tendrán que esperar la nómina definitiva que se dará la próxima semana.

Rodríguez es exigente con sus pupilos. La base de la actual selección ya estuvo en las Sub 15 y 17. “Nos conocemos con la mayoría de compañeros. El ‘profe’ es bastante exigente con todos”, cuenta Byron Castillo, volante que ya estuvo en el Mundial de Chile en el 2015 con el mismo entrenador.

En la planificación de los próximos días no hay partidos amistosos. El DT y el preparador físico, Eduardo Moscoso, repetirán los ejercicios tácticos para tratar de lograr una identidad de juego.

Al momento están 14 futbolistas que estuvieron hace dos años en la cita mundialista de Chile. Eso ayuda para la convivencia, las normas internas del grupo y los ejercicios en los que se combinan la pelota y la exigencia táctica.

Rodríguez volverá a dirigir otro sudamericano. Él ya estuvo en dos mundiales, México 2011 y Chile 2015, ambos Sub 17.

En los últimos 10 meses ha trabajado en microciclos y ha organizado partidos internacionales. En su base de datos hay futbolistas que también participaron en los Juegos Odesur y por eso ha realizado un seguimiento a cada uno.

Ecuador debutará el 18 de enero ante Brasil en el estadio La Cocha de Latacunga. Dos días después, el 20 jugará contra Colombia en el Olímpico de Riobamba. El 22 de enero volverá a Latacunga para jugar con Chile. El último partido será el 26 ante Paraguay, en el estadio Bellavista de Ambato. Los juegos de Ecuador serán programados para la noche.

Según el formato del torneo, establecido en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), los tres primeros de cada grupo se clasificarán al hexagonal final. Quito será la sede en la última fase del Sudamericano. El estadio Olímpico Atahualpa y Casa Blanca serán los escenarios.

El torneo entregará cuatro cupos para el Mundial de la categoría Sub 20, que se jugará en Corea del Sur, el próximo año. Rodríguez trabajará con el grupo definido desde el 2 de enero.