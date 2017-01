Ecuador fue eliminado de un Sub 20 por sorteo hace ocho años

No quieren que se repita la historia. La Selección ecuatoriana Sub 20 tiene un antecedente de no clasificar al hexagonal final de un Sudamericano Sub 20 en el 2009, en Venezuela.

En aquella ocasión, Ecuador y Colombia empataron en el número de partidos ganados, empatados y perdidos. También en los goles anotados y recibidos. Eso obligó a un sorteo y Ecuador perdió en el sorteo“Fue triste porque esa ocasión nos quedamos por la mala suerte en el sorteo. Se hizo un buen Sudamericano, pero ahí ya no se pudo hacer nada”, recuerda Julio César Rosero, técnico de Ecuador en aquella oportunidad hace ocho años.



Ahora el escenario para Ecuador puede repetirse. ¿Qué resultados pueden forzar un sorteo para definir el clasificado en Riobamba? Primero que Colombia gane a Chile. Allí los colombianos y los brasileños asegurarán su presencia en el hexagonal.



Con el triunfo de Colombia, Ecuador está obligado a ganar a Paraguay. De no hacerlo y lograr un empate, entonces se recurrirá al sorteo entre los anfitriones y la 'albirroja'. También habrá sorteo en el caso que ambos partidos terminaran sin goles.



Hay otras variables que pueden clasificar a Ecuador. Un empate sin goles entre Chile y Colombia le abre una puerta a la ‘Mini-Tri’ empatar al menos 1-1 para que la clasificación sea de la mano con Paraguay por el número de goles anotados en el torneo. Ambas selecciones sumarían seis tantos y clasificarían de la mano.



Lo cierto es que la última fecha del Grupo A del Sudamericano será emocionante. Este jueves 26 de enero, a primera hora se enfrentarán Colombia y Chile (17:00). En cambio, Ecuador jugará el partido de fondo ante Paraguay a las 19:15.