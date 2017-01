Brasil-Paraguay y Ecuador-Chile, juegos cruciales del Grupo A en el Sub 20

Los partidos Brasil vs. Paraguay y Ecuador vs. Chile se disputarán mañana, domingo 22 de enero del 2017, en Ambato, y son cruciales encuentros por la tercera jornada del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 20, clasificatorio para el Mundial de Corea del Sur 2017.

Brasil, que lleva un triunfo y un empate, intentará asegurarse con otra victoria la clasificación al exagonal final, mientras que Paraguay reaparecerá en el torneo tras el empate 1-1 en la primera jornada ante Colombia.

​

Una derrota metería en problemas a Paraguay, por lo que tiene prohibido perder.



El equipo ecuatoriano, aún saboreando las mieles de la victoria en el último minuto por 4-3 sobre Colombia, irá a ganar o ganar para mantenerse con la opción de acceder al exagonal final, después de la derrota 1-0 ante Brasil de la primera jornada.



La intención ecuatoriana se puede chocar contra la aspiración de un primer triunfo chileno, después del laborioso empate, sin goles, en su primer partido del torneo contra Brasil.



Mientras Ecuador recuperará al defensa derecho William Vargas, expulsado en el partido frente a Brasil, Chile sufrirá la baja de una de sus figuras, el centrocampista Jeisson Vargas, por expulsión también ante la canariña.



Los tres primeros de cada Grupo accederán al exagonal final, del que saldrán los cuatro equipos sudamericanos que participarán en el Mundial de Corea del Sur de este año.