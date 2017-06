Ecuador tratará de romper el dominio africano en la Últimas 15K

Desde el 2014, la Últimas Noticias 15K ha sido de domino keniata. Elisha Korir, Kipkorir Bisluke y Julius Keter han ganado la carrera quiteña con mayor historia en el deporte nacional.

Julius Keter estará mañana, 4 de junio del 2017, en la línea de partida en busca del segundo título. “Nos entrenamos en Morelia, México, en una ciudad que tiene una altura similar a Quito, por eso no tengo problemas de adaptación”, dijo el atleta de 32 años.



Desde hace 10 años vive en territorio azteca. Cuando habla tiene un cierto acento mexicano y hasta dice que le gusta venir a Quito porque la carrera es “chida” (linda).



Se entrena con cuatro compatriota suyos. “En varios países de América hay grupos de keniatas que han migrado. Lo hemos hechos por conseguir recursos para enviarlos a nuestras familias. Corremos y comemos”.



Este año fue segundo en las maratones de China y Santiago de Chile. “Los 15 kilómetros son más cortos, pero estamos listos para ganar otra vez”.



Esa respuesta no le agradó al peruano Raúl Machacuay, quien viene por quinta ocasión a correr la 15K. “He sido segundo en las cuatro carreras anteriores. Siempre aparece un nuevo atleta keniata y me gana el título”, dijo.



Tiene 33 años y es el atleta de fondo más importante que tiene Perú en los actuales momentos. Ya está clasificado para el Mundial de Londres, donde correrá la maratón.



“Me entreno en Huancayo, a 3 800 metros sobre el nivel del mar. El año pasado en los Juegos Olímpicos llegué 45 y fui el cuarto latinoamericano”.



Ganar la carrera quiteña es un desafío, pues sus compatriotas, Gladys Tejeda, Inés Melchor y Wilma Arizapana han logrado cinco títulos. “Si algo debo destacar de esta carrera es la gente. Su apoyo en la calle nos anima a seguir, cuando a veces la piernas ya no responden”.



Los dos fueron los primeros en llegar, pero la legión extranjera también la conforman Francis Jerop, Julius Gidabudai y Daniel Mounti Muteri, todos de Kenia.



Ecuador tiene a seis atletas de élite en la carrera. El grupo lo lidera el azuayo Byron Piedra, y además están, Segundo Jami, Miguel Almachi, Édison Chonlago, Leonardo Tenepaguay y Jimmy Gómez.



“De niño, cuando veía la carrera por televisión allá, en Cuenca, se me erizaba la piel. Por eso, todos los atletas soñamos con ganar la Últimas Noticias”, dijo Byron Piedra, el mejor atleta de fondo que actualmente tiene el país.



Correrá con el número 1 y es el atleta Últimas Noticias 15K. “Va a ser una carrera a muerte, los keniatas salen muy rápido y nosotros no los podemos dejar ir. En esta carrera no se piensa se corre”. Es la séptima intervención, en el 2010 estuvo a punto de ganar pero fue segundo. Mañana está dispuesto a lograr ese título .



La Últimas Noticias 15K se correrá este 4 de junio del 2017 desde las 08:30. Más de 18 000 atletas estarán en la línea de partida en el sector de San Bartolo.