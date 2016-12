Ecuador busca la lista de los 23 seleccionados

Bryan Cabezas disfruta la Navidad, en Quevedo, junto con su familia y amigos. El futbolista de Atalanta, de Italia, tiene previsto volver a Quito mañana para presentarse a la Sub 20 de Ecuador, en la Casa de la Selección.

La ‘mini-Tri’ volverá a concentrarse y a entrenarse esta semana hasta el jueves con los 29 convocados. Después del último microciclo se conocerá la lista definitiva de los 23 que participarán en el Juventudes de América Sub 20, que se jugará en el país entre enero y febrero del 2017.



Cabezas llegó al país la semana pasada y conversó con el técnico de la Tricolor, Javier Rodríguez. Hablaron sobre la lesión que le ha impedido debutar en el fútbol italiano y una evaluación de su estado físico. Al volante ofensivo, de 19 años, le volverán a realizar un diagnóstico físico.



Rodríguez y su cuerpo técnico confían en contar con el futbolista para el torneo juvenil. “Trabajaremos hasta el jueves y tendrán permiso para que pasen fin de año con sus familias. Volveremos en enero con la lista definitiva. Se han realizado entrenamientos nocturnos porque hay jugadores que no están acostumbrados a la luz artificial”, explicó el preparador físico, Eduardo Moscoso.



Uno de los inconvenientes en estos días ha sido encontrar un rival para jugar partidos amistosos. Los clubes de la Serie A no han tenido actividad y la Selección no ha podido jugar amistosos.

Rodríguez tiene planificado realizar fútbol en los estadios donde la Tricolor jugará. Debutará el 18 de enero en la cancha del estadio La Cocha, de Latacunga (Cotopaxi) contra Brasil.



Ecuador hará base en la Casa de la Selección durante las dos semanas de competición del Sudamericano. Los días de los partidos viajarán a Latacunga, Riobamba y Ambato, respectivamente.

Por eso, a 25 días del debut en el torneo, el plan de Ecuador es entrenarse y hacer fútbol en las tres ciudades.



La próxima semana se realizará un recorrido por los estadios para verificar la infraestructura de los camerinos y el estado de las canchas.



Rodríguez ha preferido no dar pistas de la nómina definitiva. Por lo pronto se entrenan 14 futbolistas que son una base y ya estuvieron en la Selección Sub 15, seis legionarios y de los 29 concentrados hay 21 con experiencia en los clubes de la Serie A.



“Hay compañeros que nos conocemos desde la Sub 15. Sabemos como son las reglas. El técnico siempre nos exige mucha concentración. Hay controles al uso de los celulares y a las tareas recreativas”, contó Byron Castillo, lateral derecho.



Para estos días, el cuerpo técnico de Ecuador recomendó a los futbolistas un cuidado en la alimentación. Moscoso aconsejó que no se excedan en chocolates, dulces y gaseosas.



Desde mañana y durante los cuatro días de entrenamiento se trabajará en ejercicios tácticos y con balón. Además, habrá jornadas de ejercicios en el gimnasio.



El jueves confían en quemar un monigote antes de salir de la concentración. El grupo se reunirá en enero.

Nueva inspección a los estadios, en enero



La Comisión organizadora del Sudamericano Sub 20 realizó un recorrido por los estadios que serán sedes de ambos grupos. En la inspección también participaron Roger Bello y Gustavo Morelli, delegados de la Conmebol, y Galo Sánchez, de la Ecuafútbol.



Uno de los problemas hallados fue la falta de iluminación en el estadio Bellavista de Ambato. Según el informe de la Comisión, el Bellavista tendrá que mejorar el sistema de iluminación y hay otros trabajos pendientes en los otros escenarios.



Está previsto un nuevo recorrido por el estadio Bellavista de Ambato, el Olímpico de Riobamba y La Cocha de Latacunga para los primeros días de enero. Esa será la última inspección.

La Federación Deportiva de Tungurahua, propietaria del Bellavista, y el Municipio de Ambato invertirán más de USD 250 000 para mejorar la iluminación y otros trabajos para que Ambato sea ratificada como sede de dos fechas del torneo Sudamericano.