La Tricolor usará a cuatro jugadores 'de altitud' en el partido ante Argentina

Ecuador quiere imponer sus condiciones en el mediocampo y por ello, el técnico Jorge Célico pone en esa zona a jugadores especialistas en la altitud de Quito. Jefferson Intriago, los hermanos Renato y Romario Ibarra y José Francisco Cevallos aparecen como los futbolistas acostumbrados a los 2850 metros de altitud de Quito que saltarán hoy a la cancha del estadio Atahualpa.

De ellos, la novedad principal es la presencia de Jose Francisco Cevallos, quien actuará como media punta por detrás del ariete Roberto 'Tuka' Ordóñez.



Cevallos es un jugador de proceso. Ha jugado los mundiales Sub 17 de México 2011 y el Sub 20 de Colombia del 2013. En esta última copa coincidió con Renato Ibarra, con quien hoy buscará asociarse.



Ibarra y su hermano Romario serán los encargados de generar opciones jugando por los costados. Renato juega en los 2600 metros de altitud de Ciudad de México, mientras que su hermano Romario debutó en la Tri, el pasado jueves ante Chile. Estuvo dos minutos en cancha antes de marcar el transitorio 1-1.



El otro jugador de altitud es Jefferson 'Palula' Intriago, quien se estrenó en la Tricolor en Santiago. Según su entrenador en Liga, Pablo Repetto, el mediocampista es atrevido, tiene buena ubicación y no teme meter la pierna fuerte.