Dominic Barona surca las olas del mundo para clasificarse a Tokio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dominic Barona ganó los cinco torneos internacionales de surf que se realizaron, en los últimos 45 días, en Sudamérica. Fue la mejor en Perú, Argentina, Galápagos –dos veces- y Esmeraldas. Dos formaban parte del circuito Mundial y las tres restantes, del circuito sudamericano (Alas).

‘Mimi’ dice que es la mejor racha de su carrera. Se quedará en su natal Montañita (Santa Elena) durante todo abril, entrenándose para las competiciones que se acercan en su calendario. En mayo viajará a Chile y luego se desplazará hasta México.



Barona compitió con la lesión de meniscos desde abril hasta diciembre, pese a eso consiguió un vicecampeonato mundial en su categoría y una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Iquique, en Chile.



En diciembre del año pasado se sometió a una operación de meniscos, por lo que confiesa que sentía miedo cuando regresó a las pruebas, en enero. En ese mes compitió en Estados Unidos y Australia, donde fue eliminada en las primeras rondas.

Tras esas competiciones viajó a Perú, donde ganó su primer torneo del año y comenzó su buena racha. “Tenía miedo, pero por suerte no he sentido dolor otra vez. Cambié el chip y los resultados están ahí”, dijo.



Desde los 8 años surcaba las olas de Montañita, sus hermanos mayores, Israel y Siam, fueron quienes le enseñaron a montar la tabla y despertaron en ella el espíritu competitivo, que hoy la coloca como la referente del deporte en el país.



Entre su círculo más cercano están los también surfistas Hamilton Borbor, Mario Gambellini, Jonathan Chila, Sebastián Santos, Rubén Limongi y Carlos Goncálves.

Este año volvió a formar parte del Plan de Alto Rendimiento con el propósito de clasificarse a los Juegos Panamericanos, que se realizarán entre julio y agosto del 2019 en Lima, Perú. El año pasado los surfistas no formaron parte del proyecto estatal.



Dice que hasta el momento no han recibido ninguna notificación respecto del anuncio del Gobierno Nacional sobre la fusión del Ministerio del Deporte con el de Educación. Evita ahondar en el tema y espera que se mantenga el mismo apoyo que recibió hasta ahora.



“Solo estoy enfocada en los Panamericanos, esa competencia da los únicos dos cupos para que los americanos lleguemos a Tokio 2020. Estar en los Juegos Olímpicos es mi sueño desde que vi a Jefferson Pérez colgarse la medalla de oro en Atlanta 1996”, dijo la deportista de 27 años.



Espera que las empresas privadas se sumen como auspiciantes, para ella y sus compañeros deportistas, y con ello ayudarse a financiar los viajes que prevé para esta temporada.



Durante sus participaciones, el primer tema de conversación que propone es el buen ambiente y calidad de las olas de Montañita, en Santa Elena. Está enamorada de la comuna que la vio nacer.

​



El año pasado recibió en su casa a las campeonas mundiales Analy Gómez, de Perú, y Silvana Lima, de Brasil. Esta última es la principal inspiración de la deportista tricolor, su modelo a seguir.



“Silvana se enamoró de Ecuador, me decía que estar aquí es mejor que irse a Indonesia o Australia. Este año no pudo venir por sus competencias, pero esos comentarios ayudan a darle relevancia a nuestro país”, contó.



Se emocionó cuando la nombraron Embajadora del Ministerio de Turismo, el miércoles pasado, en Guayaquil. Considera que esto es un premio a la constancia que ha tenido durante su carrera deportiva.



Ella promociona las playas ecuatorianas, pero ahora -con este nombramiento- se comprometió a resaltar la belleza de la Sierra y Oriente del país. “Cuando estoy en el país me la paso en la playa, pero me comprometo a visitar otros lugares”, dijo entre risas.