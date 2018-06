'Dinamarca va a querer imponer su estatura', señala el arquero peruano Pedro Gallese

LEA TAMBIÉN

“Dinamarca va a querer imponer su estatura”, señaló el arquero peruano Pedro Gallese, este miércoles en Moscú, acerca del debut en el Mundial de Rusia 2018, el sábado 16 de junio del 2018 en Saransk ante el combinado nórdico.

“Pero hemos jugado con equipos de ese físico, tenemos que defendernos con la pelota y ser inteligentes para no hacer faltas”, señaló el portero de 28 años de los Tiburones Rojos.



“Será un partido duro, tenso, solo queda mentalizarse para poder ganarles. Todavía no hemos hablamos mucho con el profe sobre el partido, pero estamos enfocados en ellos”, añadió el arquero titular de los Incas.



“Con el físico, ellos pueden sacar ventaja, pero ya sabemos cómo salir a jugar estos partidos”, continuó analizando.



Junto a Gallese compareció en el hotel Sheraton Sheremetievo Pedro Aquino, medio del León mexicano de 23 años, que se refirió al ambiente en el grupo.

“Es muy bonito, alguno puede decir, qué aburrido, sin la familia, pero intentamos estar entretenidos en algo, quizás en la chacota (bromas), de repente, cuando se tiene que trabajar estamos serios, si no en un ambiente muy lindo”, señaló el jugador, que espera tener su oportunidad como revulsivo.



“A veces es complicado entrar en los segundos tiempos, más cuando el equipo está en ritmo intenso. Creo que uno trabaja para eso, en cualquier momento me puede tocar. Tengo que acatar las órdenes del profesor Gareca”, añadió.



“Estoy muy entusiasmado, queremos que empiece el Mundial, no hay niños acá, todos somos hombres, estamos entusiasmados porque empiece todo esto”, continuó.



Finalmente se refirió a la racha de Perú, que llega al Mundial en su mejor serie histórica, con 15 partidos sin perder.



“Ya no nos miran por debajo del hombro, nos lo ganamos nosotros mismos, venimos haciendo las cosas muy bien, con mucha responsabilidad”, concluyó.



Perú viaja el jueves por la tarde a Saransk, donde el sábado regresará al Mundial, tras 36 años, ante Dinamarca, en un grupo C que completan Francia y Australia.