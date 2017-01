Diego Maradona y la FIFA: 'Voy a estar para lo que Infantino quiera' 

El legendario exfutbolista argentino Diego Maradona admitió que está dispuesto a asumir algún cargo si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así se lo pide.

"Para lo que quiera Infantino yo voy a estar. No tengo ningún problema. Voy a ayudar, voy a colaborar. Me gusta que la gente vea el fútbol con alegría y con pasión", afirmó Maradona a los periodistas al término de la gala que coronó al portugués Cristiano Ronaldo como mejor jugador de 2016.

El astro sudamericano, que entregó al italiano Claudio Ranieri el premio al mejor entrenador del año, aseguró que el protagonismo que tuvieron tantas exestrellas en la gala de la FIFA tiene que ver con darle "transparencia y credibilidad" al castigado ente rector después de los escándalos de corrupción del pasado. "Nosotros estamos dándole un poco de transparencia y credibilidad a la FIFA, que fue tan vapuleada por todo lo que pasó", dijo Maradona, que apoyó el proyecto de Infantino para armar un Mundial con 48 equipos.

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona (c), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y el exfutbolista suizo Jean-Paul Brigger (der.) participan en el partido amistoso que prologó la entrega esta noche de los galardones 'The Best' en Zúrich (Suiza) el 9 de enero de 2017. Foto: Walter Bieri/ EFE

"Queremos limpiarle la cara a la FIFA y Gianni Infantino, con estos premios y con las decisiones que tome, va a hacer que la gente vuelva a las canchas", añadió el ex capitán argentino, campeón del mundo en México 1986. "No me gusta que la gente hable de la corrupción, de lo que se robaron... Yo quiero transparencia, y eso lo sabe Infantino. Si no hay transparencia y amistad entre nosotros, mejor me voy. Pero por ahora estoy muy contento", destacó el exfutbolista, que regresó a un acontecimiento de la FIFA después de mucho tiempo, por sus divergencias con la anterior conducción del suizo Joseph Blatter.

Por la mañana, en la nevada colina de Zürichberg, donde el ente rector tiene su moderno cuartel general, Maradona participó en un partido con otras leyendas del fútbol, entre las que estaba su compatriota Gabriel Batistuta, el español Carles Puyol o el italiano Francesco Toldo. También dirigentes como el propio Infantino, que formó en el equipo del 'Diez'.