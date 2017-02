Diego Maradona alentó a los gritos por Argentina, pero un tenista quiso callarlo

El astro Diego Maradona volvió a exhibir su pasión por el tenis y por la camiseta argentina al acompañar al equipo albiceleste en la primera jornada de la serie de Copa Davis frente a Italia en el Parque Sarmiento de Buenos Aires, aunque un jugador local intentó callarlo sin conseguirlo.

Tal como sucedió en otros encuentros, incluida la final del año pasado en Zagreb, Croacia, donde Argentina se consagró campeón, Maradona alentó a los tenistas argentinos desde una de las tribunas cabeceras del estadio montado especialmente para esta serie.



En esta oportunidad, Maradona estuvo acompañado por su mujer, Rocío Oliva, y por su nieto Benjamín, hijo de la unión entre el futbolista Sergio Agüero (Manchester City) y Giannina Maradona, y siguió ambos encuentros desde la primera fila.



Su voz se hizo sentir a tal punto que, al finalizar la jornada, el tenista argentino Carlos Berlocq habló sobre lo que significaba tener a Maradona como espectador a pocos metros en su partido contra Andreas Seppi, y admitió que “a Diego lo escuche muchísimo. Lo tenía muy cerca y me llamaba por mi nombre, yo sabía que él estaba en ese sector de la tribuna”.



De inmediato, con una sonrisa, Berlocq contó que “en un momento le pedí a Diego que se calle, que no hablara cuando sacaba Seppi. Yo soy muy estructurado en ese sentido, porque veía que Maradona hablaba mientras sacaba mi rival y eso molestaba un poco".



“Pero creo que no me entendió el gesto y empezó a gritar más. De todos modos lo tomé de la mejor manera, porque era increíble la fe que Diego me tenía, el aliento que me daba todo el tiempo. Había perdido los dos primeros sets y él me decía: 'no importa, seguí, seguí'. Eran todos mensajes positivos”, agregó Berlocq.

“Yo creía, como Maradona, que en algún momento iba a poder dar vuelta el partido. Me dijeron que en un momento se golpeaba el pecho y me señalaba (cerca del final del cuarto set), pero justo en ese game Seppi sacó muy bien”, explicó el singlista argentino.



“Igual le pido disculpas a Diego por decirle que se calle y le agradezco que haya venido. Es importante que venga, así como lo hizo en la final en Zagreb, y creo que es una imagen positiva para el deporte”, finalizó Berlocq.



Previamente, y apenas terminada la jornada, Maradona había rescatado la entrega deportiva de Berlocq y expresó que “estos jugadores nos hacen vibrar. Es un orgullo muy grande como argentino. Aquí lo importante es la bandera, no los jugadores. Los jugadores pasamos, pero lo que importa es la celeste y blanca”.



“Vamos a seguir en las buenas y en las malas. Esto se puede revertir. Charlie (Berlocq) jugó un partidazo. Lo jugamos con el corazón. Mañana (sábado) vengo a ver el dobles. Todo es posible. En Zagreb (en la final), el sábado a la noche estábamos en el horno (con pocas posibilidades de ganar). Pero lo dimos vuelta. ¿Por qué no lo podemos dar vuelta aquí?”, se animó el astro.