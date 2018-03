Diego Castro, gerente comercial de Liga, aclara la postura del club en el tema de derechos de televisión

Los clubes del campeonato ecuatoriano quieren administrar los derechos de transmisión de los cotejos que disputen sus planteles. Diego Castro, gerente comercial de Liga de Quito, aseguró que desean un torneo más inclusivo para beneficiar a los equipos y a las distintas hinchadas.

La propuesta legal que hizo DirecTV por los derechos de transmisión por televisión del campeonato ecuatoriano no contó con dos documentos. La falta la declaración juramentada con sello de una notaria de revisión de Comisiones Anticorrupción y la declaración juramentada de aceptación de bases del concurso y contrato hicieron que la oferta sea rechazada.



​"La única oferta que recibimos fue la DirecTV, pero al constatar que no incluía dos documentos que se exigían en las bases, rechazamos la oferta y procederemos a informar al Directorio de la Federación para que tome la decisión que considere adecuada", comentó Diego Castro en diálogo con Radio La Red (102.1 FM en Quito).



​"Al momento de abrir los sobres de la oferta de DirecTV no recibimos ninguna disposición judicial sobre el cambio de las bases para la adquisición de los derechos de TV", aseguró el funcionario de la 'U' sobre los cambios en las bases que ordenó un juez para el nuevo contrato por los derechos de transmisión.



​Castro indicó que los clubes no tienen nada en contra de la operadora que fue rechaza ante la Comisión Calificadora. "No es un tema contra DirecTV, este es un tema de que los clubes deben beneficiarse. Hay un cambio impresionante de lo que se pagaba hace dos años lo que se paga ahora. No nos pagaron los valores que realmente costaba el fútbol ecuatoriano, nos queda esa sensación de por qué nos dieron tan poco".



El representante de Liga en la FEF expresó que los clubes quieren

apoderarse de los derechos de televisión. "Los 24 clubes estamos muy unidos, rechazamos sobre todo la injerencia política. Consideramos que los clubes debemos encargarnos de los derechos de TV".