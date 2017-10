Las deudas agobian a Fuerza Amarilla

Los futbolistas de Fuerza Amarilla están dispuestos a jugar los nueve partidos que les restan del torneo, pese a que les adeudan cuatro meses de sueldos y el club se encuentra en la zona del descenso a la Serie B.

“Vamos a luchar hasta el final, aunque sabemos de nuestra complicada situación”, expresó Luis Fernández, golero y capitán del conjunto de Machala, a este Diario.



Además de la falta de pagos a los futbolistas, el equipo tiene otros problemas. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lo suspendió el viernes pasado por no cancelar una deuda de USD 21 400 al entrenador Marcelo Fleitas.



Por ello, el equipo no pudo jugar ante Guayaquil City el sábado pasado, y se le castigó con una derrota de 3-0. Además, esta temporada ha perdido dos puntos por atrasarse y no presentar roles de pagos de los salarios a los deportistas.



La FEF registra la penalización de dos puntos en su portal en Internet y ubica al plantel en la penúltima posición de la tabla acumulada del torneo, con 25 unidades.



Favián Aguilar y José Aroca, presidente y vicepresidente de Fuerza Amarilla, viajaron ayer a Guayaquil para que se levantase la suspensión. El titular del cuadro orense indicó que se pagaría la deuda para evitar inconvenientes.



¿Con qué dinero? Aroca expresó que se cancelaría con un monto de los derechos de te­levisión que debía entregarles la Ecuafútbol. Con ello, los machaleños estarían en condiciones de jugar ante Liga de Quito. Este partido está previsto para mañana a las 19:15, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro debía jugarse por la fecha 13, pero se postergó por la participación de los albos en la Copa Sudamericana.



“En un 99%, el tema está solucionado”, indicó el dirigente. Agregó que los jugadores se desplazarán hoy, desde Guayaquil a Quito, vía aérea.



En caso de que Fuerza Amarilla no se presente a otro partido, podría descender directamente a la Serie B, según dictamina el artículo 77 del reglamento de la Co­misión Disciplinaria de la FEF.



Aguilar justificó que el plantel fue suspendido la semana pasada porque Marcelo Fleitas incumplió un acuerdo.“Conversamos con el profesor Fleitas. El miércoles se le entregó un cheque y teníamos a un acuerdo para cancelarle el saldo”. “Pero nos tomaron el pelo”, agregó.



El directivo, además, ofreció a los jugadores cancelar parte de la deuda en estos días. “Nos ofrecieron pagarnos un mes. Esperamos que al menos ocurra antes del juego ante Liga”, expresó Fernández, antes del entrenamiento vespertino que el club debía cumplir en el complejo Favián Aguilar.



Él y algunos de sus compañeros tienen previsto reunirse con miembros de la AFE, a las 10:00, en Guayaquil. Jorge Guzmán, gerente del gremio, expresó que se hablará sobre la supuesta falsificación de firmas que el club hizo en los roles de pagos de los deportistas.



Estos apuros económicos generaron problemas entre los jugadores. Ellos aseguraron que, en algunos casos, no pudieron pagar los arriendos de sus departamentos y las mensualidades de las escuelas de sus hijos.



La inversión mensual en la plantilla de futbolistas asciende a USD 50 000. Los dirigentes expresan que han tenido problemas para cubrir el monto, además, por la falta de auspicios de las empresas privadas de Machala.



Cuatro de los seis patrocinadores aparecen en la camiseta o en las vallas publicitarias por canje de mercadería. Por ejemplo, Spare les otorga USD 1 000 mensuales, pero en consumo de medicamentos. Fuerza Amarilla debutó el año pasado en la Serie A, y esta temporada participó en la ­Copa Sudamericana.



Tras el cotejo ante los universitarios, el club orense visitará el domingo a Independiente, en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui, por la jornada 14 de la segunda fase.



En Liga de Quito descartaron que se trate de un partido fácil por la crisis de Fuerza Amarilla. Los jugadores están mentalizados en mejorar su rendimiento, luego de que empataron los últimos dos encuentros.

Uno de esos juegos fue, precisamente, ante Fuerza Ama­rilla, en Machala. Los albos tienen 20 puntos en la tabla de posiciones de la segunda etapa y son séptimos. En la acumulada son octavos, con 46 unidades.