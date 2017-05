Desaparece el cuerpo de Garrincha del cementerio donde estaba enterrado

El cuerpo de la antigua estrella del fútbol brasileño Manuel Francisco dos Santos Garrincha desapareció del cementerio donde estaba enterrado, en el municipio de Magé (suburbio de Río de Janeiro), según informaron medios locales.

Garrincha falleció en 1983, cuando apenas tenía 49 años, víctima de alcoholismo, y fue enterrado en un panteón familiar, explicó la familia del astro brasileño al diario brasileño O Globo.



Dos años después de la muerte del exjugador del Botafogo, el ayuntamiento de Magé levantó un monumento como homenaje en el propio cementerio, a alrededor de 200 metros de distancia del punto donde fue enterrado, por lo que existen dos lugares dedicados a Garrincha en el camposanto.



A ello se le suma una supuesta información que recibió Joo Rogoginsky, primo del jugador, hace diez años, y que aseguró a O Globo que los restos del deportista fueron retirados por el fallecimiento de otra familiar, motivo por el que se movió a Garrincha a un nicho.



Sin embargo, ningún familiar asistió a la exhumación, así como no recibieron ningún documento sobre este cambio.



El descubrimiento se produjo después de que el alcalde de Magé, Rafael Tubaro, propusiera homenajear al crack en octubre, cuando habría cumplido 84 años.

Para este evento, Tubaro buscó el lugar donde se encontraba el cuerpo de Garrincha, y fue ahí cuando se descubrió que no se encuentra en el lugar donde se enterró y no existe ningún documento sobre la supuesta exhumación.



Priscila Libéria, administradora del cementerio admitió a O Globo que es posible que perdieran los restos mortales de Garrincha durante ese proceso de exhumación.



"Por lo que investigamos, no tenemos la seguridad de que esté enterrado. Tenemos la información de que fue exhumado y llevado a un nicho, pero no tenemos ningún documento que lo pruebe", resumió Libério.

Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Garrincha, que actuaba como extremo derecho y desarrolló casi toda su carrera en el Botafogo de Río de Janeiro, ganó los Mundiales de 1958 y 1962 con la selección brasileña.