En Deportivo Quito no hay agua ni directivos

La crisis del Deportivo Quito no se detuvo con la pérdida de la categoría y ahora la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) deberá convocar a elecciones.

Iván Gordón ya no está encargado del club, según reconoció en una entrevista realizada este 12 de enero en Radio Positiva.

Según las palabras del dirigente, AFNA deberá convocar a elecciones.



"En este momento he dejado de ser responsable de Deportivo Quito, ojalá envíen ese documento desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que se sepa que el responsable de lo que suceda en adelante es AFNA", dijo Gordón.



Por pedido del directivo los técnicos Renato Salas, David Anaguano y Sandro Borja tomaron pruebas a cientos de jugadores desde el lunes, 16 de enero del 2017, para conformar un plantel para el torneo de Segunda.



Se calcula que unos 1000 futbolistas se han probado en la cancha de Carcelén durante estos días. A las deudas y a los problemas administrativos que llevaron al Quito a bajar a la Segunda Categoría en el 2016 se suma que en el complejo deportivo del sector de Carcelén no hay ni siquiera agua potable.



Ante la alarmante situación existe preocupación entre los hinchas, que se expresan en foros y en páginas de redes sociales. Hay quienes temen que nadie quiera hacerse cargo del club; otros pretenden que reconocidos empresarios identificados con el equipo quiteño tomen las riendas.



Otros aficionados denuncian que los mismos dirigentes, que de una u otra forma han estado en distintas directivas a lo largo de los últimos años, pretenden otra vez liderar a esta tradicional institución quiteña en crisis.



Hay también aficionados que piden candidatos nuevos y con ideas frescas para que el elenco de la Plaza del Teatro no desaparezca.