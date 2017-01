AFNA confirmó que se inscribió una lista para elecciones de Deportivo Quito pero el proceso se declaró fallido

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) confirmó que se inscribió una sola lista para las elecciones de Deportivo Quito. El plazo finalizaba la tarde de este lunes 30 de enero del 2017. No obstante, el proceso electoral se declaró fallido porque no se completó la lista. Por eso se ha convocado a un nuevo proceso.

Acta de calificación de listas dentro del proceso electoral @SDQuito_Oficial pic.twitter.com/1tcjKZMLst — AFNA Pichincha (@AFNAPichincha) 30 de enero de 2017

Las elecciones estaban previstas para el viernes 3 de febrero. "Cumpliendo con lo establecido se inscribió una sola lista para las elecciones del viernes", se escribió en un inicio en la cuenta de Twitter de AFNA.



@SDQuito_Oficial Cumpliendo con lo establecido se inscribió una sola lista para las elecciones del viernes. — AFNA Pichincha (@AFNAPichincha) 30 de enero de 2017

La lista que se inscribió está encabezada por María Soledad Padilla. Ahora, AFNA abrió un nuevo proceso electoral y por eso, desde el 31 de enero, los hinchas pueden afiliarse al club. Hasta el momento hay más de 160 personas habilitadas para votar, pues la semana pasada se cumplió un proceso de afiliación para nuevos y antiguos socios.



El elenco de la Plaza del Teatro debe contar con una directiva reconocida para poder participar en el torneo de Segunda Categoría de Pichincha que se iniciará el 5 de marzo con 12 equipos. No obstante, los nuevos directivos deberán llegar antes a acuerdos con acreedores. Entre estos con los representantes de la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE). La 'Academia' atraviesa una crisis económica y administrativa que desencadenó en en el descenso a Segunda Categoría.